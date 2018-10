Si riapre il caso Emanuela Orlandi? L'ultima ora di oggi, martedì 30 ottobre 2018, potrebbe segnare un importante svolta in uno dei casi di cronaca nera divenuti 'colonna portante' del nostro Paese. Sono in corso in Vaticano, infatti, accertamenti sul rinvenimento di alcune ossa in area extraterritoriale vaticana. Allo stato attuale, non è ancora certo a che epoca risalgano i resti e se riguardino una sola persona. In passato si sarebbero verificati altri episodi analoghi. Si stanno eseguendo comparazioni, concentrate in particolare sul cranio e sui denti, per verificare se i resti rinvenuti si ricolleghino al caso di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa nel 1983. Le indagini si svolgono in collaborazione con la magistratura italiana.

Lo si apprende da fonti Ansa. La Procura di Roma procede per omicidio: l'autorità giudiziaria italiana ha disposto accertamenti tecnici per cercare di individuare a chi appartengano questi resti. Il lavoro degli inquirenti punta in particolare a verificare se le ossa possano essere compatibili con il Dna di Emanuela Orlandi ma anche di Mirella Gregori, entrambe scomparse a Roma nel 1983, quando erano minorenni.



Emanuela Orlandi, cittadina vaticana figlia di un commesso della Prefettura della casa pontificia, sparì in circostanze misteriose all'età di 15 anni. Quella che all'inizio poteva sembrare come un'"ordinaria" sparizione di un'adolescente, magari per un allontanamento volontario da casa, divenne presto uno dei casi più oscuri della storia italiana e della storia vaticana, che coinvolse lo stesso Stato Vaticano, lo Stato Italiano, l'Istituto per le Opere di Religione (IOR), la Banda della Magliana, il Banco Ambrosiano e i servizi segreti di diversi Paesi; la reale natura dell'evento a tutt'oggi non è ancora stata definita. Alla scomparsa di Emanuela fu collegata la quasi contemporanea sparizione di un'altra adolescente romana, Mirella Gregori, scomparsa il 7 maggio 1983 e mai più ritrovata.

La puntata di 'Chi l'ha Visto?' torna sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne figlia di un messo della prefettura della Casa pontificia di cui si sono perse le tracce dopo che si era recata alla scuola di musica nel complesso di Sant'Apollinare il 22 giugno del 1983. Ospite in studio il fratello, mentre arriva la telefonata di Ali Agca, l'uomo che nello stesso periodo sparò a Papa Giovanni Paolo II. "Su Emanuela Orlandi è stata messa una pietra giuridica. Emanuela Orlandi è stata rapita per ottenere la mia liberazione in accordo con il Vaticano", le parole di Ali Agca. Federica Sciarelli però alza i toni parlando di "buffonate" perché chiede delle prove concrete. "Fate voi la buffonata, voi della stampa che avete santificato De Pedis e la Banda della Magliana", la replica dell'ex terrorista turco che lamenta l'impedimento a parlare perché ritiene che non si voglia far conoscere la verità...



Lo scorso gennaio, in uno speciale realizzato da Sky, proprio il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro Orlandi, si è raccontato a cuore aperto: "Emanuela Orlandi è mia sorella, sono trentacinque anni che non la vedo. Aveva quindici anni quando qualcuno l'ha portata via. Non so dove si trova, non so se è viva, ma so qual è la sua colpa: essere una delle pochissime persone cittadine dello Stato Vaticano". "Ho fatto tutto quello che ho potuto per mantenere viva la speranza– spiega Orlandi, capelli grigi medio lunghi e un orecchino argentato al lobo sinistro – sono stato ospite in trasmissioni televisive, ho incontrato mafiosi e agenti dei Servizi Segreti, ma anche magistrati, giornalisti, ho partecipato a manifestazioni e incontrato tre Papi, ma non ho ottenuto nulla. Ora devono dirmi la verità".

