Sparatoria tra la folla a San Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli. Due persone sono state colpite davanti alla chiesa di San Giovanni Battista, nella periferia Est di Napoli. Nel mirino è finito Salvatore Soropago, 37 anni, accompagnato all'ospedale Loreto Mare, dove però è giunto cadavere. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare niente per l'uomo, colpito a morte mentre passeggiava davanti alla chiesa.

Nel terribile agguato è stato coinvolto anche un 21enne, incensurato, colpito da alcuni proiettile. Il giovane è stato trasportato all'ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle mani. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 30 ottobre nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Nella periferia est di Napoli da tempo soffiano i venti di una guerra (mai spenta) tra i Mazzarella-D’Amico e i Rinaldi e dove, più di recente, si è verificata una spaccatura tra i Formicola e il gruppo dei Silenzio. (Continua a leggere dopo la foto)



Le due persone, rimaste ferite in strade, sono state soccorse e trasportate al Loreto Mare. Le loro condizioni sono da subito apparse gravissime. E uno dei feriti è morto subito dopo; l’altro, Giacomo U., come detto, è entrato in sala operatoria per essere sottoposto a un intervento chirurgico alle mani. Il ragazzo ferito ha riporto in particolare una ferita a due dite, una della mano destra e l’altra della mano sinistra. I due killer hanno agito 'indisturbati' in mezzo alla folla, scatenato paura tra le persone che stavano tranquillamente transitando nella zona.

Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la polizia di Stato. L’ultimo agguato mortale a San Giovanni risale allo scorso gennaio, la vittima di quell'agguato era stata quando Annamaria Palmieri , nota come 'Anna Nino D'Angelo'. Il territorio sarebbe conteso da sei famiglie divise in due schieramenti. Da una parte lo storico clan Mazzarella, alleato con i Silenzio e il sodalizio dei Gennarella. Dall’altra il solito asse formato dai Rinaldi–Reale–Formicola. La situazione è talmente incandescente e pronto ad esplodere da un momento all’altro, che l’allerta delle forze dell’ordine è ai massimi livelli.

Una settimana fa, sempre nel quartiere San Giovanni a Teduccio, un altro agguato si è concluso con due feriti, all’esterno di una sala scommesse. Salvatore Soropago la vittima dell’agguato, di 37 anni, aveva piccoli precedenti per furto e rapina e non risulterebbe legata ad alcun clan.

