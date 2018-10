La fuga con l'auto rubata finisce nel peggiore dei modi. Due banditi, infatti, in fuga con una vettura che era stata rubata qualche giorno fa a Vigevano (Pavia), hanno prima investito una donna di 61 anni che era in sella alla sua bicicletta e poi hanno centrato una vettura che procedeva in senso opposto. Il grave incidente è avvenuto oggi, martedì 30 ottobre, a Zinasco Vecchio (Pavia). Ci sono due feriti gravi e altre tre persone soccorse secondo le prime informazioni.

I feriti sono la donna di 61 anni e un uomo di 48 anni, lituano, che viaggiava sull'altra vettura: entrambi sono ricoverati in ospedale in prognosi riservata. I carabinieri hanno intercettato l'auto rubata a Vigevano (Pavia), un'Audi, nell'abitato di Zinasco Vecchio (Pavia). I due occupanti invece di fermarsi sono ripartiti a tutta velocità. (Continua a leggere dopo la foto)



Ne è nato un inseguimento durante il quale prima è stata investita la donna in bici e poi è stata centrata un'altra vettura, che proveniva da Pieve Albignola (Pavia), sulla quale viaggiava il 48enne lituano con la sua famiglia. Subito dopo l'incidente sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i medici del 118 per soccorrere i feriti. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Uno dei due occupanti dell'auto in fuga, un albanese, è stato fermato dai carabinieri mentre stava cercando di scavalcare una cancellata; un altro suo complice è invece riuscito a fuggire e viene ora cercato dai militari. Il bilancio è pesante: cinque feriti di cui due gravi. La donna di Zinasco Vecchio (Pavia) e l'uomo di 48 anni, lituano, che viaggiava sull'altra vettura, sono ricoverati in ospedale in prognosi riservata e in gravi condizioni. (Continua a leggere dopo la foto)



Come riportato da La Provincia Pavese i fatti sarebbero avvenuti poco prima di mezzogiorno in via Villani, a Zinasco Vecchio, dove un'Audi proveniente da Pavia ha avvistato una pattuglia dei carabinieri e ha accelerato. I carabinieri l'hanno inseguita ma questa, fuggendo, ha investito prima una donna di 61 annni che viaggiava in bicicletta, poi hanno centrato una vettura che procedeva in senso opposto. La donna è in prognosi riservata al San Matteo. Grave anche un uomo di origini lituane di 48 anni che viaggiava nell'auto centrata da quella in fuga.

Leggi anche:

Belen Rodriguez, paparazzata con uno sportivo: ecco di chi si tratta. Ci sono le foto

fbq('track', 'STORIE');