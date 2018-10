È una conta tragica quella fatta all'indomani dell'ondata di maltempo che ha investito tutta l'Italia. Morti, strade devastate dalla furia del vento, alberi crollati e città isolate. In Liguria, precisamente ad Albisola, una donna, Vincenzina Bruzzone, 88 anni, è morta dopo essere stata colpita da una tettoia sradicata dalla furia del vento. Nella mattinata di martedì 30 ottobre, a Finale Ligure, una voragine si è aperta lungo la via Aurelia all’altezza del Malpasso. La carreggiata ha ceduto e si è creato un buco nell’asfalto di quasi sei metri.

Un'auto con a bordo una donna di 70 anni è precipitata al suo interno e i vigili del fuoco di Savona hanno dovuto lavorare parecchio prima di riuscire a portarla in salvo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Savona, sono intervenuti gli operatori del 118. La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente ha riportato solo un lieve trauma cranico e una contusione alla spalla. (Continua a leggere dopo la foto)



Mentre in tutta Italia la situazione sta tornando pian piano alla normalità, la Liguria sta ancora affrontando i tantissimi disagi causati dal maltempo. Un pezzo della diga del porto turistico Carlo Riva di Rapallo ha ceduto a causa della violenta mareggiata che ha colpito la costa del levante ligure. La diga era già stata danneggiata da un colpo di mare diversi anni fa ed era stata sottoposta a lavori per rinforzare la struttura. Decine di superyacht, motoscafi e barche a vela di tutte le dimensioni sono schiantate sulla scogliera del lungomare, intorno a quella dell'antico castello, simbolo della città, e sulla spiaggia.

Tra le imbarcazioni danneggiate anche quella di Silvio Berlusconi. L'imbarcazione - un Custom Line di 37 metri - era ormeggiata nel porticciolo di Rapallo ed è semiaffondata a causa della violenta mareggiata che ha colpito la costa. Il maltempo ha provocato anche il crollo di una parte della Provinciale 227, che collega Portofino a Santa Margherita Ligure. Il vento e le onde hanno provocato il cedimento di una porzione di asfalto, creando un'enorme voragine. Portofino è rimasta isolata e al momento è raggiungibile solo via mare.

Il comune ha impedito il transito anche ai pedoni. "La Strada Provinciale 227 per Portofino non esiste più. Il borgo è isolato. Si raggiunge solo dal mare se le condizioni meteo lo permettono. La violenza delle onde si è abbattuta con incredibile forza sulla panoramica che collega Santa Margherita Ligure con Portofino", ha spiegato il sindaco Matteo Viacava che per tutta la notte ha gestito l'emergenza.

