Un bilancio gravissimo, quello fatto a seguito dell'ondata di maltempo che tra domenica e lunedì ha investito l'Italia. È stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione la donna data per dispersa a seguito della frana caduta ieri sera nella zona di Campeggio di Dimaro (Trento). Recuperato anche il corpo del surfista uscito ieri in mare a Cattolica e gettato contro la scogliera dal forte vento. Nella notte invece un vigile del fuoco volontario è deceduto durante il taglio di un albero pericolante per il forte vento a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano.

Sempre a causa della caduta di alberi ieri due persone sono morte schiacciate nella loro auto, nel frusinate, e un'altra persona ha perso la vita a Terracina. Una persona è morta a Napoli mentre camminava, colpita da un altro albero abbattuto, e una quinta persona è deceduta dopo essere stata colpita da un cornicione vicino a Savona. (Continua a leggere dopo la foto)



Un'altra vittima è stata poi registrata in serata, travolta da un albero a Feltre, in provincia di Belluno. Risulta ancora disperso invece il proprietario della barca a vela finita domenica scorsa contro gli scogli del porto di Catanzaro. Ad Albisola Superiore, in provincia di Savona, in Liguria, la cittadinanza è rimasta scioccata per la morte di Vincenzina Bruzzone, 88 anni. La donna era molto conosciuta nella cittadina perché il marito, Michele Viano, presidente del Savona Calcio alla fine degli anni Settanta, scomparso anni fa.

Viano è ricordato da tutti per aver messo in campo un coraggioso programma di rifondazione facendo tornare in panchina Valentino Persenda, il “capitano” di tante battaglie dai dilettanti alla Serie B e dando lustro alla squadra ligure. Il brutto male l'ha strappato all'affetto dei suoi cari e ieri la moglie Vincenzina Bruzzone è morta a pochi passi dall'azienda di famiglia (la R.A.S., specializzata in impianti di condizionamento, riscaldamento e sistemi ecocompatibili) che avevano ereditato i figli Alessio e Giuseppe.

Vincenzina Bruzzone è uscita nel tardo pomeriggio di lunedì 30 ottobre per andare a fare la spesa e poco dopo, in via Nino Bixio, all'angolo con via Garibaldi è morta sotto il peso di una tettoia. La donna è stata travolta da un pannello di lamiera sradicato dal tetto di un condominio da una tromba d’aria e da alcuni cavi d’acciaio. Tra i primi ad accorrere il nipote Simone, che tra le lacrime e sostenuto dai vigili del fuoco e gli agenti di polizia ha riconosciuto la nonna. Una scena straziante per lui e un dolore profondo per tutta la cittadina che conosceva Vincenzina.

Maltempo, sale il numero dei morti: scuole chiuse, crolla il soffitto in un’aula