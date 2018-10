Il maltempo che ha colpito tutta la Penisola con vento, smottamenti, piogge e frane miete un'altra vittima. E sale a quattro morti il bilancio di questa giornata nera, lunedì 29 ottobre 2018. Dopo le tre vittime nel Lazio, un morto anche in Campania. A Frosinone il dramma si è consumato sulla via Casilina, nel Comune di Castrocielo, dove una quercia è crollata su un'auto in transito, una Smart, uccidendo due uomini che erano a bordo. Le vittime, un 37enne un 38enne di Arce, un imprenditore e un suo collaboratore, sono rimasti incastrati nell'abitacolo e per loro non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono giunti i carabinieri di Pontecorvo e il personale del 118.

A Terracina, sul litorale laziale, è caduto su un'auto in transito uccidendo un uomo e ferendone un altro in modo grave. È accaduto, come riporta l'Ansa, a viale della Vittoria, nel centro della cittadina, investita oggi da una tromba d'aria che ha provocato seri danni, con molti alberi caduti. All'arrivo dei soccorritori per l'uomo non c'era più nulla da fare; l'altro è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso. (Continua dopo la foto)



Ora il bilancio sale a quattro morti. Una vittima del maltempo anche in Campania. Si tratta di un giovane di 21 anni, della provincia di Caserta, morto schiacciato da un albero che gli è crollato addosso mentre camminava in via Claudio, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno chiesto l'intervento del 118. Il ragazzo è stato portato nel vicino ospedale San Paolo dove però è deceduto.

Sempre in Campania, a causa del forte vento la direzione del Parco archeologico di Pompei ha predisposto, dalle 13:30 di oggi, la chiusura immediata degli scavi. La decisione è stata presa per garantire l'incolumità dei visitatori. Il sito resterà chiuso fino a quando non saranno garantite le condizioni di accesso e fruibilità in tutta sicurezza. Risultano ancora interrotti i collegamenti con le isole. Capri è investita da una tempesta di acqua e vento.

#Napoli #Fuorigrotta

Ragazzo di 21 anni morto schiacciato da un albero

In tutta la città danni dovuti alla mancata manutenzione e alla messa in sicurezza di arbusti e segnaletica stradale.

Incredibile come si muoia ancora nel 2018 per cose del genere.

È UNA VERGOGNA!#maltempo pic.twitter.com/9Jg0Q7y41C — Anna🌸 (@LaValigiaDiAnna) 29 ottobre 2018





A causa delle condizioni meteo avverse sono sei le Regioni - Abruzzo, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - in allerta rossa, si legge su AdnKronos. La perturbazione sta determinando caduta di alberi e anche danni e disagi alla viabilità: diversi le città, tra cui Roma, in cui le scuole sono rimaste chiuse e in alcuni casi restano chiuse anche martedì. Tra le conseguenze di questa ondata di maltempo, a Venezia è stata registrata la quarta acqua più alta di tutti i tempi e su alcune strade statali si sono verificate limitazioni al transito.

