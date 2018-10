Maltempo. Incidente choc: albero crolla sull’auto, due morti. Dove è successo

Vento, smottamenti, piogge, frane e disagi in tutta Italia, con due morti in provincia di Frosinone, a causa di un vortice ciclonico che sta investendo il Paese. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per l'ondata di maltempo sull'Italia, accogliendo così la richiesta del presidente della Regione Veneto di ieri. E pesanti disagi si registrano per la circolazione stradale e per i trasporti. E a causa del maltempo, ci sono stati anche due morti in provincia di Frosinone. Il dramma si è consumato sulla via Casilina, nel Comune di Castrocielo, dove una quercia è crollata su un'auto in transito, una Smart, uccidendo due uomini che erano a bordo.

Le vittime, un 37enne un 38enne di Arce, sono rimasti incastrati nell'abitacolo e per loro non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita un imprenditore e un suo collaboratore. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono giunti i carabinieri di Pontecorvo e il personale del 118. Moltissimi inoltre i danni in tutta la provincia di Frosinone e in provincia di Latina. A Terracina una tromba d'aria ha devastato il centro storico, distruggendo diverse auto parcheggiate e sradicando i pini secolari che caratterizzavano il cuore della città. (Continua a leggere dopo la foto)



Ritardi si sono registrati per i treni sulla linea dell'alta velocità da Bologna verso Nord. Quelli più evidenti sono stati per il Frecciarossa 9634 da Napoli a Milano (48 minuti) e il 9622 da Napoli a Torino (88 minuti). Infine, il 9626 da Roma a Milano che porta un ritardo di 47 minuti. L'autostrada Palermo Catania in direzione di Villabate è chiusa per la caduta di due alberi. Uno ha investito una vettura. I due passeggeri sono rimasti feriti. Sulla A1 Milano-Bologna i mezzi sono scortati nel tratto tra Piacenza e il bivio per la diramazione Fiorenzuola a causa di un allagamento. Lo rende noto Luceverde su Twitter.

L'autostrada A22 del Brennero è stata nuovamente chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra Vipiteno e Brennero a causa di un traliccio dell'alta tensione pericolante. Per essere riaperta poco dopo. Rimangono chiuse la statale del Brennero (a Colle Isarco e Mules), la statale per il passo Lavazè, la strada provinciale Merano-Bolzano a Postal, la provinciale fra Magrè e Roverè della Luna.

A Venezia l'acqua alta ha raggiunto il picco massimo di 156 centimetri alle 14.40, quarto record toccato nella storia della città lagunare e valore che non si raggiungeva dal 2008. L'acqua è poi iniziata a scendere, ma si prevede una nuova ondata nella prossima notte tra le 00 e le 02 sui 140 cm. Intanto, piazza San Marco è stata evacuata e i vaporetti sono stati fermati.

Franco Gatti, il dramma del baffo de ‘I Ricchi e Poveri’: la toccante confessione sul figlio morto