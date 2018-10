''Come va?'', chiede il giornalista. ''Eh insomma, andiamo avanti''. Olindo Romano, condannato all'ergastolo insieme alla moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba (in provincia di Como) dell'11 dicembre 2006 in cui hanno perso la vita Raffaella Castagna, il figlio di due anni Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Romano, dopo 12 anni, ha deciso di parlare per la prima volta in televisione e lo ha fatto davanti alle telecamere de Le Iene. L'inchiesta è partita dai dubbi di Azouz Marzouk, che nella strage ha perso la moglie Raffaella e il figlio Youssef, e di molti esperti e giornalisti. Le Iene hanno la testimonianza dell’unico superstite, Mario Frigerio, marito di Valeria Cherubini, che ha riconosciuto Olindo come colpevole.

In realtà, nelle sue prime parole al risveglio avrebbe parlato di un’altra persona, di carnagione olivastra, che non aveva mai visto prima e non del posto. Per Le Iene questa intervista esclusiva è il sesto appuntamento dell’inchiesta di Marco Occhipinti e Antonino Monteleone, che hanno messo in dubbio molti elementi delle indagini. "Forse ci hanno scambiati per quello che non eravamo, i fatti non coincidono con tutto quello che è successo, comprese quelle mezze confessioni, non sono stato io a uccidere quelle persone”, ha detto Olindo. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel quarto servizio si è parlato della morte di Valeria Cherubini. Una ricostruzione alternativa a quella stabilita dalle sentenze sul suo decesso potrebbe scagionare Rosa e Olindo. Anche il generale Luciano Garofalo, ex comandante del Ris dei Carabinieri, proprio sulla base di questa e altre ricostruzioni, sostiene che “è lecito avere dei dubbi sulla strage di Erba”. Nel quinto servizio, andato in onda martedì 23 ottobre, Le Iene si chiedono perché Olindo Romano e Rosa Bazzi abbiano confessato. Dalle intercettazioni emerge come Olindo decide di confessare sperando di ottenere benefici di pena e non l’ergastolo e di lasciare la moglie in libertà.

“Quando vieni accusato ingiustamente, poi ti guardi bene dal puntare il dito a qualcuno se non sei più che certo”, è per questo che dice di non volere fare nomi su chi possa avere commesso la strage. “Litigavamo con loro per le solite liti condominiali. Il motivo della prima era su una festa. Avevo la camera da letto sotto il soggiorno, andavano avanti fino alle quattro del mattino. E io mi dovevo svegliare alle cinque”, continua Olindo Romano. “Non ho mai visto spacciare, però il vai e vieni c'era. Ci arrivava di tutto. Si capiva che c'era qualcos'altro, oltre alle feste. Ammazzi uno perché non lo sopporti? Litigare sì”.

Olindo Romano entra in molti particolari dell’inchiesta. Una delle tante domande che viene spontanea è per tutti: perché allora hanno confessato (e poi ritrattato) una strage mai commessa? “Ci siamo ritrovati in un contesto che ci portava a quello. Ci siamo trovati da casa nostra al carcere, nel giro di un'ora e mezza. In carcere non sapevamo neanche perché eravamo lì. Aspettavo qualcuno che venisse a dirmi qualcosa. Dopo due giorni sono arrivati due carabinieri. Ci hanno detto che eravamo messi male, e in poche parole ci hanno prospettato una via d'uscita. Era il minore dei mali confessare, una cosa così.

Per guardare il video clicca qui

“Non sono stati loro”. Rosa e Olindo, il colpo di scena. A 12 anni dalla strage di Erba, arrivano dichiarazioni choc. E a parlare è proprio lui: “Vi spiego tutto io”