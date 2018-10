Continua a tremare la terra in Italia: i movimenti sismici degli ultimi giorni nel Bel Paese stanno colpendo soprattutto il sud e centro della Penisola. Nelle ultime ore ben tre scosse di terremoto si sono registrate in Umbria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 infatti, è stata registrata alle 5:10 in Umbria, nel sudest della provincia di Perugia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro 3 km a ovest di Trevi e 9 a sud di Foligno. Non si segnalano danni a persone o cose.

La scossa è stata poi seguita da varie repliche: M1.6 alle 5.16, M.1.9 alle ore 5.18, M. 2.1 alle 5.50 tutte sempre con lo stesso epicentro. Scossa di magnitudo 1.7 alle ore 5.50 invece anche nel territorio comunale di Castel Ritaldi. Il 25 ottobre scorso già una scossa di M.3.0 era stata registrata sempre nel Trevano. Altre lievi scosse c’erano state anche domenica 28 ottobre. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i Comuni della provincia di Perugia più vicini dall’epicentro del terremoto sono Trevi, Montefalco, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno, Foligno, Bevagna e, oltre i dieci chilometri, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Spello, Spoleto, Cannara, Vallo di Nera, Sellano, Cerreto di Spoleto, Massa Martana e Sant’Anatolia di Narco. Quella delle 5.10 del 29 ottobre non è la prima scossa registrata sul territorio dell’Umbria nelle ultime ore. La precedente scossa in ordine di tempi era stata registrata nella serata di domenica: la scossa, di magnitudo 2, ha avuto epicentro a quattro chilometri da Trevi. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma come dicevamo in apertura, l'Umbria non è l'unica regione a esser stata colpita, nelle ultime ore, da scosse di terremoto. Un terremoto di magnitudo pari a 2.4 è avvenuto in zona Appennino, 4 km a SE Mercatello sul Metauro (PU), con epicentro presso il crinale che segna il confine fra Marche e Umbria, non distante in linea d’aria da quelli con Toscana e Romagna. Il sisma è avvenuto poco prima delle 16.30, ad una profondità di 9 km. La zona interessata dal movimento sismico è praticamente disabitata e non si sono registrati danni o allarmi a persone o cose. (Continua a leggere dopo la foto)



Scossa di terremoto nella giornata di sabato 27 ottobre 2018, anche in Basilicata: l'evento sismico è stato registrato in Basilicata. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 14:58 con epicentro a Stigliano, in provincia di Matera. L’ipocentro è stato localizzato a soli 7.5 Km di profondità: si è trattata di una scossa molto superficiale che è stata avvertita in molti centri della valle del Sauro.

