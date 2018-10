Valentina Guagliardo ha perso la sua battaglia. Nella serata di ieri è morta nella sala rianimazione dell’ospedale Goretti di Latinia. Valentina Guagliardo aveva 28 anni ed era di Aprilia. Lo scorso 30 settembre era rimasta coinvolta in un terribile incidente a Cisterna. A dare la notizia della morte di Valentina Guagliardo sono stati i genitori. Valentina Guagliardo era alla guida della sua Fiat 500, all'altezza del chilometro 8,00 della via Ninfina II, in località Prato Cesarino, quando nei pressi di una rotonda, perse il controllo della guida ed uscì fuori strada, andando a sfondare la ringhiera di protezione di un vicino bar.

L'auto ribaltandosi andò a finire nell’attività commerciale. Soccorsa dalla Polizia Stradale e dal 118, Valentina Guagliardo venne trasferita al Goretti di Latina. Dopo tutto questo tempo però per lei non c’è stato nulla da fare. Come Valentina Guagliardo tanti. Negli ultimi 10 anni il numero di persone coinvolte in incidenti stradali è passato da 330.981 a 250.128 tra feriti e morti (-24,4%). (Continua dopo la foto)



Il numero di incidenti è passato da 230.871 del 2007 a 174.933 del 2017, con una riduzione del 24,2%, di cui gli indicenti mortali sono passati dal 2% all'1,8%. Il numero dei feriti da 325.850 è passato a 246.750, con una riduzione del 24,3% mentre le persone decedute erano 5.131 e sono scese a 3.378 (-34,2%). I conducenti che hanno riportato ferite o sono deceduti passano da 230.971 a 170.714, in diminuzione del 26,1%; mentre i passeggeri, vittime di un incidente, sono calati del 26,8% (da 78.857 a 57.725).

Le tabelle dell'Istat offrono anche una divisione per sesso da cui emerge che sono soprattutto gli uomini a restare coinvolti negli incidenti: nel 2007 gli uomini rimasti coinvolti in un incidente erano 210.308, pari al 63,5% del totale, di cui 206.182 feriti e 4.126 morti; mentre le donne erano 120.673 (36,5%), di cui 119.668 ferite e 1.005 morte. Dieci anni dopo gli uomini sono scesi a 155.586 (62,2% del totale), di cui 152.877 feriti e 2.709 morti; mentre le donne sono stati 94.542 (37,8%), di cui 93.873 ferite e 669 morte.

Considerando solo gli incidenti mortali risulta che nell'80,2% dei casi che si sono verificati lo scorso anno le vittime erano uomini, mentre nel restante 19,8% erano donne. Il fenomeno interessa soprattutto il sesso maschile anche andando indietro nel tempo; nel 2007 gli uomini che hanno perso la vita erano il 78,7% del totale, mentre le donne il 21,3%.

