Conad, sapete da dove vengono davvero i prodotti che comprate? Ecco la verità

Un tempo per fare la spesa ci si recava presso la bottega di fiducia. Oggi, invece, il potere d'acquisto per quanto concerne i beni di consumo come gli alimentari è tutto in mano alle grandi catene di supermercati. I weekend degli italiani ormai sono quasi tutti uguali: un giro al centro commerciale, un carrello da riempire con quanti più prodotti possibili per poter risparmiare. E sì, anche perché i prodotti che si trovano all'interno dei supermercati vengono acquistati a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quelli di una bottega di un semplice imprenditore. E la qualità non ne risente per nulla: basta prestare attenzione alle etichette dei prodotti per scoprire che gli stessi vengono realizzati presso le aziende 'leader' del proprio segmento di mercato. Come nel caso della Conad: acronimo di Consorzio Nazionale Dettaglianti, si tratta di una società cooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata.

Con sede centrale a Bologna, è formata attualmente da 8 cooperative di dettaglianti e attraverso di esse opera in tutte le regioni italiane. Ha un proprio centro distributivo. Fuori dal territorio italiano Conad è presente in Albania, Cina, Kosovo, a Malta e nella Repubblica di San Marino. Ma da dove vengono prodotti e merci con marchio Conad? Ecco tutto quello che c'è da sapere. (Continua a leggere dopo la foto)



Iniziamo dai prodotti della prima colazione che si possono trovare tra gli scaffali della nota catena di supermercati con marchio Conad: il caffè con gusto e aroma miscela dolce è prodotto dalla Lavazza; la Molino Nicoli, invece, come il riso soffiato al cioccolato Conad Kids, i Corn Flakes e i Fiocchi di Riso e frumento integrale con cioccolato fondente Conad. Per quanto concerne i biscotti della prima colazione, invece, a marchio Conad si possono trovare i Savoiardi e gli Amaretti Conad che sono prodotti dalla Vincenzi mentre la Colussi produce i Biscotti per latte e al miele Novellini. La Bauli, invece, produce Cornetti e Nastrine della Conad mentre la Buondì Bistefani realizza le Merendine Conad kids panino all'albicocca e cioccolato. (Continua a leggere dopo la foto)

Per quanto concerne i prodotti di pranzo e cena che si possono trovare tra gli scaffali Conad con relativo marchio c'è la pasta Conad prodotta da Rummo o La Molisana; la Rummo, oppure la Garofalo, producono la Pasta Sapori e Dintorni Conad. Il pastificio Rana realizza la pasta ripiena Conad mentre Cannelloni e Lasagne all'uovo, secche, sono prodotti negli stessi stabilimenti che producon la pasta Barilla. L'olio extra vergine di oliva, il biologico e olio di oliva di Conad sono prodotti da Azienda Oleraria del Chianti, Farchioni e Agricola Montalbano. Il sale da cucina Conad è prodotto da Italkali. Pepe nero Conad è prodotto da Drogheria e Alimentari di S. Piero a Sieve. Per quanto concerne le bibite l'acqua Leggermente Effervescente Conad è prodotta da Gaudianello mentre l'acqua Naturale (In Sardegna) è delle Fonti Zinnigas (Siliqua) nonché acqua Levia. La Fiorentini Bio, invece, produce le gallette di farro Conad e gallette di riso. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora, per quanto concerne i primi piatti c'è il Pesto Conad prodotto da Biffi. La Salsa ai 4 formaggi Conad è prodotta da Biffi così come la salsa ai funghi Conad. La parmigiano grattugiato Conad è prodotto da Parmareggio così come maionese in tubetto Conad è prodotta da Biffi. Ketchup Conad è prodotto da Formec Biffi. Uno dei produttori dei Wurstel Conad sono i Beretta, gli hamburger di prosciutto cotto Conad sono prodotti da Casa Modena. Mentre il prosciutto crudo stagionato Conad prodotto da Grandi Salumifici Italiani. E ancora, il prosciutto cotto Alta Qualità Conad è prodotto da Salumificio F.lli Riva; lo stinco precotto di suino Conad è prodotto da Grandi Salumifici Italiani mentre i Wurstel pollo e tacchino Conad sono prodotti da Salumificio Fratelli Beretta.

