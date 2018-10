Dramma a scuola: Vittoria si è sentita male durante la lezione, sotto gli occhi attoniti dei compagni di classe e del professore di educazione fisica, ed è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. All'improvviso, come riporta il Corriere della Sera, poco dopo le 12,30 di venerdì 26 ottobre 2018, la studentessa, colpita da arresto cardiaco, si è accasciata al suolo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario prima, subito accorso con ambulanza e automedica, e dei medici dell'ospedale Carlo Poma poi. Un'ora dopo l'arrivo al pronto soccorso, la ragazzina, che aveva solo 14 anni, è stata dichiarata morta. Una tragedia immane che si è consumata al liceo classico Virgilio sul Lungolago Gonzaga, in centro a Mantova. Si chiamava Vittoria Baruffi e aveva iniziato a frequentare il liceo solo da qualche settimana. Era al primo anno. I suoi compagni di classe e i docenti sono ovviamente sconvolti. (Continua dopo la foto)



Tutti sotto choc a scuola, così come nella comunità di Gazzuolo con la frazione di Belforte, dove Vittoria abitava con i genitori e la sorella Carlotta. Come si può morire a 14 anni? Vittoria, si legge ancora sul Corriere, era a lezione di educazione fisica quando ha accusato il malore che si è poi rivelato fatale. È una bella giornata, dunque la classe ha potuto fare ginnastica fuori, all'aria aperta, sulla riva del lago.

Ma mentre gli alunni si stanno allenando di corsa, all'improvviso la 14enne si accascia al suolo, priva di sensi. Ci si rende subito conto che la situazione è grave, quindi la chiamata immediata al 118. I soccorritori si precipitano a scuola e, dopo averla intubata e stabilizzata, trasportano d'urgenza Vittoria all'ospedale della città. In un primo momento i medici pensano di averla salvata, ma poco dopo la situazione precipita e i parametri vitali della giovane studentessa crollano. Vittoria non ce la fa e viene dichiarato il decesso.

“Siamo sconvolti – ha detto Loris Contesini, sindaco di Gazzuolo, il paese dove la 14enne abitava - Non è possibile morire così, a soli 14 anni. Aveva tutta la vita davanti”. Era molto conosciuta Vittoria, che viene descritta come una ragazza solare e brillante spesso attiva in varie iniziative. Ora la salma della studentessa è alle camere mortuarie dell’ospedale di Mantova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

