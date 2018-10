Uno schianto tremendo nel cuore della notte che non ha lasciato scampo a una giovanissima. Un'altra, dopo i tragici incidenti stradali dei giorni scorsi. Quelli in cui hanno perso la vita due 18enni, Vincenzo e Pasquale, entrambi di Roccadaspide (Salerno) e Alice, di Cuneo, morta a 24 anni. La vittima dell'ultima tragedia sulla strada si chiamava Barbara Locci, aveva 21 anni ed è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto a Serdiana, in provincia di Cagliari, lungo la via del cimitero. Barbara, come riporta La Nuova Sardegna, ha perso la sua vita, mentre l'amica coetanea che viaggiava con lei ed era alla guida dell'auto che si è schiantata contro un albero, Angelica Corda, è rimasta ferita ma lievemente, si legge ancora sul quotidiano sardo. Le due ragazze, che stavano rientrando a casa, erano a bordo di una Ford Focus, guidata da Angelica che, forse a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo del veicolo. La macchina, dunque, dopo aver sbandato, è andata a finire contro un albero. (Continua dopo la foto)



Un impatto molto violento. A dare l'allarme ai soccorsi e alle forze dell'ordine, una persona che si è trovata a transitare in quella zona del piccolo centro in provincia di Cagliari e si è accorta dell'incidente. Sul posto si sono precipitati carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze del 118. Il personale sanitario ha provato in tutti i modi a salvare la vita a Barbara, ma per la 21enne non c'è stato nulla da fare.

L'amica, Angelica, è stata invece trasportata con codice rosso all'ospedale Brotzu e, scrive ancora La Nuova Sardegna, vista la dinamica dell'incidente, ha fortunatamente riportato lievi ferite. I carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia e dai primi rilievi effettuati, pare che le due ragazze non avessero indossato le cinture di sicurezza. La conducente è stata sottoposta ai test per la presenza di alcol nel sangue.

Barbara è l'ultima vittima della strada. Come detto, 24 ore prima, ha perso la vita Alice Dambasso, anche lei deceduta sul colpo dopo un gravissimo incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte di venerdì 26 ottobre 2018 a Caraglio, nel cuneese. Giovedì sera Alice, che era dipendente di banca, era stata a cena fuori con i colleghi. Poi, mentre tornava verso casa, la tragedia che non le ha lasciato scampo.

Cuneo, incidente stradale dopo la cena coi colleghi: Alice muore a 24 anni