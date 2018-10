Una bolletta quanto meno insolita quella ricevuta la mattina di venerdì 26 ottobre da Valeria Tolu, 34 anni, di Sinnai, comune italiano di circa 18mila abitanti della città metropolitana di Cagliari, in Sardegna. Come ogni giorno Valeria ha aperto la cassetta e ha ritirato la posta che era stata portata in mattinata dal postino. Ma la sorpresa è stata quando in una delle buste, che aveva come mittente la nota compagnia telefonica Tiscali, ha notato qualcosa di strano.

Il destinatario della bolletta non era a suo nome ma a nome ''Peppa Pig'', la protagonista del cartone animato risultato di un lavoro a tre mani, quelle del trio inglese Phil Davies, Mark Baker e Neville Astley, che hanno dato vita un personaggio che è diventato uno dei più apprezzati dai bambini nella fascia di età tra 0 e 6 anni. (Continua a leggere dopo la foto)



L’importo da pagare per un servizio di Kaspersky antivirus è di 10,50 euro entro il 1 novembre 2018. La notizia è stata riportata dal quotidiano sardo ''L'Unione sarda'', ma in breve tempo è rimbalzata su numerosi siti on line di tutta Italia. ''Ho ricevuto questa mattina una bolletta Tiscali nella mia cassetta della posta, ma io non ho un contratto di servizi con questa compagnia, usufruisco infatti di un altro operatore per i servizi internet''.

''Guardo dunque a chi è intestata la lettera e con mio grandissimo stupore leggo: Peppa Pig! Non credevo ai miei occhi, - ha detto ancora la donna al quotidiano sardo - ho pensato immediatamente ad uno scherzo di qualche amico, e invece, la bolletta è proprio per Peppa Pig, il famosissimo cartone animato!”. All'interno della busta c'era una vera e propria bolletta, "provvista di numero di contratto, il codice fiscale è di Peppa, e risulterebbe addirittura nata a Sinnai".

"Se inizialmente mi ha fatto ridere - spiega Valeria -, in un secondo momento mi sono resa conto che è provvista anche di un bollettino da pagare. Provvederà Peppa Pig?". Insomma, conclude, "è incredibile pensare che a poche settimane dal 2019 si possano ancora tentare truffe di questo genere". Al momento non è dato sapere se si tratti di un clamoroso errore o di un servizio attivato involontariamente, Valeria ha provato a contattare il numero Tiscali per avere chiarimenti senza riuscire a parlare con un operatore.

Anziana riceve una maxi-bolletta da diciottomila euro e ha un malore: “Sono disperata”