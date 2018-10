”Addio Michele”. Esce col cane ed è finisce in tragedia: un paese in lutto

Si aggrava il bilancio sei feriti dell’incidente di poche ore fa sulla Nazionale Appia a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta: un morto un ferito grave. Michele Petrone è stato travolto ed ucciso da un’auto in corsa. Il conducente, un giovane di San Felice a Cancello, ha perso il controllo della vettura dopo aver fatto uno scatto degno del mondiale di Rally. Un'auto con quattro ragazzi a bordo lo ha travolto in pieno e lo ha ucciso, mentre stava passeggiando con il suo cane in strada.

Nell'incidente è rimasto ferito gravemente anche uno dei quattro ragazzi che erano in auto, un'Audi S3; il giovane è in prognosi riservata a Caserta. Il conducente della vettura, un 31enne, è stato denunciato per omicidio stradale. Il giovane è stato preso in pieno ed è morto sul colpo. Si tratta di S.N., 25 anni, che ora è in coma; E.D.N., 27 anni, politraumatizzato e G.P., 27 anni, politraumatizzato anche lui. (Continua a leggere dopo la foto)



E.D.N., seduto dietro, nell’impatto è finito piegato nel cofano dov’è stato ritrovato in un secondo momento dai vigili che hanno aperto il vano posteriore ed è attualmente in prognosi riservata. Per G.P., alla guida del mezzo, è scattata la denuncia a piede libero in virtù degli esami tossicologici negativi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta, tre ambulanze e i Carabinieri di Maddaloni che hanno acquisito le video registrazioni delle telecamere di sorveglianze per poter chiarire per il meglio i dettagli di questa tragica notte.

Da quanto emerso finora pare che uno dei feriti sia stato sbalzato fuori dalla vettura. Attualmente si trova ricoverato all’ospedale di Caserta e le sue condizioni sono gravi. Gli altri feriti sono stati trasportati in ospedale e la prognosi resta riservata. In una serata tranquilla di ottobre si è calato il sipario su Santa Maria a Vico, un carabiniere ha stretto tra le braccia quella madre straziata dal dolore “Lasciatemi stare, non posso lasciare il mio bambino qui”.

Nel 2017 sono stati 174.933 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in leggero calo rispetto al 2016, con 3.378 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 246.750 feriti.Il numero dei morti torna a crescere rispetto al 2016 (+95 unità, pari a +2,9%) dopo la riduzione registrata lo scorso anno. Tra le vittime sono in aumento i pedoni (600, +5,3%) e soprattutto i motociclisti (735, +11,9%) mentre risultano pressoché stabili gli automobilisti deceduti (1.464, -0,4%); in calo ciclomotoristi (92, -20,7%) e ciclisti (254, -7,6%).

