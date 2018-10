La morte di Desirée Mariottini continua a tenere banco ed emergono nuovi, agghiaccianti, dettagli. A renderli noti è l'amica della povera studentessa sedicenne che li ha confessati agli agenti della questura romana che stanno indagando sul caso che sta creando, inoltre, tensioni in ambito politico. Pochi minuti fa, infatti, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha attaccato il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Non ci vogliono le ruspe, ma più amore" ha dichiarato l'esponente del Movimento 5 Stelle. "La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire tutto il resto della comunità solidale e un'economia sana e forte", ha detto il presidente della Camera e volto storico del Movimento 5 Stelle parlando in Campidoglio.

"Anche nei momenti difficili non ci vogliono ruspe ma più amore e fatica nelle idee e nella partecipazione. Essere costantemente nei quartieri difficili senza lasciare mai nessuno solo. I problemi complessi non si risolvono con la forza ma con la forza dell'intelligenza. Programmando e integrando scuola, cittadini e forze dell'ordine. Non possiamo dare risposte sempre uguali a problemi diversi".



Sarebbero state dodici ore di violenza e droghe quelle che hanno portato alla morte Desirée Mariottini. Il lavoro ininterrotto della procura e della squadra mobile ha ricostruito grazie anche a due testimonianze decisive ruoli e contesto in quello che viene ritenuto un omicidio volontario pluriaggravato. In stato di fermo si trovano Gara Mamadou, 26 anni e Minteh Brian, 43 anni, senegalesi. Con loro c'è anche Alinno Chima, cittadino nigeriano di 46 anni. Desirée, secondo il pm Stefano Pizza e l'aggiunta Maria Monteleone sarebbe stata indotta ad assumere un mix di sostanze che i pusher sapevano essere potenzialmente letali. Metadone, eroina ed altro.

Desirèe Mariottini, sedicenne di Cisterna di Latina, ha trascorso le sue ultime ore di vita con Antonella 24 anni, tatuatrice, che ha trascorso più di due giorni con la povera vittima. "L'ho conosciuta a San Lorenzo racconta all'inizio della scorsa settimana, entrava e usciva dal palazzo in via dei Lucani in cerca di eroina, ho provato a portarla via, tanto che le ho offerto di venire a stare da me a Finocchio ma lei non ha voluto". Giovedì nelle ore precedenti alla morte di Desirée le due ragazze sono state insieme: "Abbiamo fatto un giro per il quartiere compresa una sosta per prendere da bere nel forno a largo Eduardo Talamo ma lei era in piena dipendenza e quindi voleva solo trovare della droga, quando l'ho lasciata dentro al palazzo era cosciente".

Antonella, giovedì sera, è tornata a casa da sola. Lei sa chi è Giovanna, la donna che ha chiamato poi la polizia la notte tra giovedì e venerdì scorsi dicendo che Desirée era morta. "Gliel'ho detto agli agenti conclude Antonella quella ragazza avrà pure chiamato per dare l'allarme, ma ho saputo che si è venduta per un po' di droga dicendo che avrebbe tenuto la bocca chiusa, non so poi cosa ha detto".



E Antonella, dopo la morte di Desirée Mariottini, confessa agli inquirenti: "So che una donna ha visto tutto ma non ha parlato e ha barattato il suo silenzio per qualche dose di droga". Secondo altre testimonianze, invece, sembrerebbe che la sedicenne avesse deciso di non tornare più a casa perché veniva maltrattata dai familiari.

