Ancora sangue sulle strade, vittime a Roccadaspide due giovanissimi. L’incidente è successo ieri sera intorno alle 22.30 quando l’auto una Lancia Y, con a bordo due diciottenni, si è scontrata frontalmente con una BMW lungo la SS166 degli Alburni in località Difesa. Come riporta il sito di informazione StileTv, sono rimasti intrappolati nelle lamiere della loro vettura finita di traverso contro alcuni alberi a bordo strada. Il motore è finito invece a diversi metri di distanza sulla carreggiata.

Sul posto ambulanze e carabinieri, sulle salme delle giovani vittime è stato già eseguito l’esame esterno. Sul posto anche il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano. I due giovani, Vincenzo Pepe e Pasquale D'Agosto,erano molto conosciuti a Roccadaspide. Uno dei due è figlio di un noto idraulico, l’altro di un collaboratore scolastico del posto. Gravemente feriti gli occupanti dell’altra vettura una coppia di medici odontoiatri di Castel San Lorenzo rimasti feriti gravemente e trasportati d’urgenza all’ospedale di Battipaglia. (Continua dopo la foto)



A Roccadaspide, appena si è diffusa la notizia, è calato il silenzio. Negli ultimi 10 anni il numero di persone coinvolte in incidenti stradali è passato da 330.981 a 250.128 tra feriti e morti (-24,4%). Il numero di incidenti è passato da 230.871 del 2007 a 174.933 del 2017, con una riduzione del 24,2%, di cui gli indicenti mortali sono passati dal 2% all'1,8%. Il numero dei feriti da 325.850 è passato a 246.750, con una riduzione del 24,3% mentre le persone decedute erano 5.131 e sono scese a 3.378 (-34,2%).

I conducenti che hanno riportato ferite o sono deceduti passano da 230.971 a 170.714, in diminuzione del 26,1%; mentre i passeggeri, vittime di un incidente, sono calati del 26,8% (da 78.857 a 57.725). Le tabelle dell'Istat offrono anche una divisione per sesso da cui emerge che sono soprattutto gli uomini a restare coinvolti negli incidenti: nel 2007 gli uomini rimasti coinvolti in un incidente erano 210.308, pari al 63,5% del totale, di cui 206.182 feriti e 4.126 morti; mentre le donne erano 120.673 (36,5%), di cui 119.668 ferite e 1.005 morte.Dieci anni dopo gli uomini sono scesi a 155.586 (62,2% del totale), di cui 152.877 feriti e 2.709 morti; mentre le donne sono stati 94.542 (37,8%), di cui 93.873 ferite e 669 morte. Considerando solo gli incidenti mortali risulta che nell'80,2% dei casi che si sono verificati lo scorso anno le vittime erano uomini, mentre nel restante 19,8% erano donne. Il fenomeno interessa soprattutto il sesso maschile anche andando indietro nel tempo; nel 2007 gli uomini che hanno perso la vita erano il 78,7% del totale, mentre le donne il 21,3%.

