Sono passati 14 anni da quel tragico 1 settembre 2004, dal giorno in cui Denise Pipitone sparì dai suoi cari, dai suoi affetti, dalle braccia protettive dei suoi genitori. Ma una data, forse è ancora più importante e merita di essere ricordata, quella del suo compleanno. Il 26 ottobre del 2000 nasceva in Sicilia Denise Pipitone, poi scomparsa da Mazara del Vallo, nella provincia di Trapani, meno di quattro anni dopo. Da quel giorno sono trascorsi oltre quattordici anni, un periodo durante il quale Piera Maggio – la mamma della bambina scomparsa – non ha mai smesso di cercare la verità su quanto accaduto a sua figlia.

E per il giorno del diciottesimo compleanno di Denise, ha organizzato un evento durante il quale donerà insieme a Piero Pulizzi – padre biologico della bimba scomparsa e da qualche giorno suo marito – alcuni giochi rimasti inutilizzati, come una casetta e una bici, alla scuola dove Denise aveva frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia. All’iniziativa “Il regalo di Denise” parteciperanno entrambi i genitori della bambina, appunto Piera Maggio e Piero Pulizzi. (Continua dopo la foto)



I due, come mostra anche una foto apparsa sui profili social utilizzati per cercare la bambina, si sono sposati qualche giorno fa. L'iniziativa per il diciottesimo compleanno di Denise Pipitone – L’evento organizzato per i 18 anni di Denise si terrà il 26 ottobre alla scuola Rodari di piazza Macello, a Mazara del Vallo. “La casetta – ha comunicato Piera Maggio in un post pubblicato su Facebook – è quella regalata dall'allora amministrazione comunale di Mazara del Vallo in occasione del quarto compleanno di Denise, quasi due mesi dopo il suo sequestro”. La piccola Denise Pipitone scomparve il primo settembre 2004 davanti casa della famiglia, all'angolo tra le vie Castagnola e La Bruna, a Mazara del Vallo.

All’epoca della sparizione, la bambina non aveva ancora compiuto quattro anni. Il suo è un sequestro avvolto nel mistero e che al momento non ha colpevoli. Lo scorso anno la Cassazione ha definitivamente assolto dall’accusa di concorso in sequestro di minorenne Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise. Dopo 14 anni l’omertà delle persone continua a nasconde la verità. Come la stessa criminologa Roberta Bruzzone evidenzia, la battaglia che stanno portando avanti i genitori della piccola Denise, Piera Maggio e Piero Pulizzi, è straordinaria e merita rispetto. In questi lunghi anni di indagini hanno sempre lottato insieme per scoprire la verità, affrontando innumerevoli depistaggi, errori e bugie.

I due genitori di Denise Pipitone, dopo anni difficili, hanno deciso di sposarsi e sicuramente, più uniti di prima, continueranno a lottare. Nei giorni scorsi poi, c’è stata una clamorosa svolta nelle indagini sulla scomparsa di Denise: un’impronta digitale riapre il caso. Le indagini dei Ris di Messina si starebbero concentrando sulle impronte digitali prelevate nei luoghi che la bambina frequentava. In particolare su alcune minuscole impronte di polpastrelli dalle quali, con le tecnologie attuali, sarebbe possibile estrarre il Dna. Questo sarebbe un dato importante perché permetterebbe di capire gli ultimi spostamenti della bimba.

