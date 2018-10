Tragedia durante la mattinata di giovedì 25 ottobre. I protagonisti di questa triste vicenda sono due coniugi: i loro corpi senza vita sono stati ritrovati uno all'interno di un'abitazione, al quarto e uno al primo piano di via Mazzini, 32 a Langhirano, nel Parmese. I cadaveri sono di due persone anziane Gino Ziveri di 86 anni e la moglie Gina Riccò di 84 anni. La donna soffriva da tempo di Alzheimer. L'uomo gestiva un negozio che vendeva lampadari. Si è trattato di omicidio-suicidio, secondo le prime ricostruzioni.

Dalle prime informazioni ricevute sul posto, il marito Gino Ziveri avrebbe sparato alla moglie con un fucile e poi si sarebbe gettato dalla finestra del quarto piano sul pianerottolo. Il corpo della moglie si trova all' interno dell'appartamento mentre quello del marito sul pianerottolo. Gli investigatori stanno accertando ogni dettaglio per ricostruire la scena del crimine con precisione. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Langhirano, i carabinieri di Parma e gli uomini della Scientifica che stanno effettuando i rilievi all' interno dell'appartamento in cui è avvenuto l'omicidio-suicidio. (Continua dopo la foto)



Sul luogo dell'omicidio suicidio è arrivato anche il Procuratore di Parma Alfonso d'Avino, oltre al Pm di turno. Sempre nella giornata di giovedì 25 ottobre un altro omicidio-suicidio ha sconvolto le sorti di mezza nazione. Questa è la storia di due fratelli che da circa quattro anni si erano rinchiusi, volontariamente, nella loro abitazione. Per necessità fisica, di certo, ma anche per scelta. Perché le forze per affrontare ciò che c’era fuori dal loro “guscio” erano sempre meno. Fiaccati dalla malattia, dalla vecchiaia, dalla vita.

Fino a desiderare la morte. Insieme, come avevano sempre fatto nel loro cammino lungo 66 anni. "Chiediamo perdono, ma non ce la facciamo più". Non ci sono ormai più dubbi su quanto successo martedì sera nell’appartamento in via Martinelli 5 a Senago, dove abitavano i fratelli, gemelli, Floriano e Alberto Porro. Un omicidio-sucidio, che ha letteralmente sconvolto i vicini. Che ancora sentono il rimbombo dei colpi esplosi da Floriano, con la pistola regolarmente custodita, prima verso la sua “metà” e poi verso se stesso.

Nessun dubbio, secondo gli inquirenti, sul comune accordo di farla finita, avvalorato dalle testimonianze dei vicini (in particolare della signora che provvedeva a portare la spesa e fare altre piccole commissioni per loro) e dal biglietto lasciato tra i vestiti piegati, poco distante da dove sono stati trovati i corpi nel sangue. "Siamo entrambi malati... - le parole scritte con calligrafia incerta -, ci uccidiamo per tutte le malattie che abbiamo e che non siamo più in grado di gestire". E ancora l’elenco dei loro beni e delle persone alle quali hanno deciso di lasciarli e poi la richiesta finale di perdono. Sui corpi verra svolta in questi giorni l’autopsia anche se servirà a poco ormai. La dinamica è chiara, così come il movente.

