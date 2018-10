Dopo la truffa dello specchietto con le sue innumerevoli varianti c’è quella del parchimetro. Tante sono le segnalazioni negli ultimi tempi. Le monete non vengono restituite, perché bloccate da un bastoncino inserito all'interno. Così i romani che parcheggiano l'auto sulle strisce blu non possono riprendere i soldi rigettati dalle macchinette. Uno scherzetto che frutterebbe ai malviventi un bel bottino. La truffa del 'parchimetro' è stata messa in atto da qualche furbetto in via Boezio, a Roma. Come si può vedere dalle foto e dal video pubblicato su Yputube, il dispositivo di controllo della sosta veicolare è stato manomesso in modo da non restituire le monete inserite e non accettate dalla macchina, in quanto lo sportello per il recupero risulta bloccato da un bastoncino di legno.

Non è la prima volta che una truffa simile viene scoperta nella Capitale. Nel 2014 era stata l'Adoc, l'associazione difesa orientamento dei consumatori, a lanciare l'allarme. ''L’Adoc - si legge sul sito - consiglia a tutti gli utenti di verificare, prima di inserire il denaro, se lo sportello per il recupero monete è perfettamente funzionante. In caso non lo fosse, si può provare a rimuovere l’ostacolo ma ad ogni modo è bene segnalare l’accaduto ai vigili urbani, indicando il luogo dove è posizionato il parchimetro e il numero identificativo dello stesso''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di parchimetri manomessi, soprattutto nelle zone a più alta frequentazione e ricambio di veicoli, come Testaccio, San Giovanni, San Lorenzo'', aveva dichiarato Lamberto Santini, presidente dell’Adoc. I cittadini che riscontrano un malfunzionamento dei parcometri devono informare immediatamente la polizia municipale: solo così è possibile fermare la truffa.

Il precedente - Nel giugno del 2016, questa volta siamo a Milano, un egiziano di 40 anni, un marocchino di 46 e una ucraina di 23, tutti irregolari e senza fissa dimora in Italia, sono stati denunciati dai carabinieri a piede libero per aver manomesso alcuni parchimetri. Con una siringa iniettavano del gel nella fessura d'inserimento monete e posizionavano dei bastoncini di legno o metallo tra i 7 e gli 8 centimetri nello sportellino in cui di regola viene consegnato il resto.

In questo modo le monete versate da chi acquistava un biglietto per il parcheggio non venivano riconosciute per la presenza del gel, che oscurava i sensori, e cadevano nello sportellino del resto che, essendo bloccato dall'interno, non permetteva al 'cliente' di recuperare gli spicci. Alla sera i tre passavano dalle macchinette, spostavano i bastoncini e raccoglievano le monete rimaste incastrate.

