Era scomparso dalla sua casa di Baunei, in Sardegna, il 25 luglio scorso. Il padre di Michele Secci non ha mai perso la speranza e in questi mesi ha cercato in tutti i modi di ritrovare il suo 'bambino'. Nella puntata di ''Chi l'ha visto?' del 24 ottobre la notizia è arrivata la notizia. Michele è tornato a casa sano e salvo. È stato dapprima avvistato nelle campagne di Triei il 13 ottobre e poi ha fatto ritorno a casa.

Come racconta Chi l'ha Visto? Il ragazzo sardo, laureato in economia e finanza, era scomparso a luglio ed è stato ritrovato grazie a un amico del padre. L'uomo ha visto il ragazzo ed ha chiamato il genitore. Il padre ha solo intravisto il figlio che poi è fuggito via. Il ragazzo dopo qualche giorno è tornato nel suo rifugio ed è stato ritrovato dalla famiglia e dalla troupe del programma. (Continua a leggere dopo la foto)



Le immagini mandate in onda dal programma condotto da Federica Sciarelli mostrano Michele nella seconda casa di famiglia e sembra che il padre non avesse controllato nell'immobile di sua proprietà. Davanti alle telecamere della trasmissione l'uomo si commuove, mentre il ragazzo appare sconvolto e confuso. Non capisce la presenza delle telecamere e chiede all'operatore di allontanarsi.

L'inviato che in questi mesi ha seguito il caso gli spiega che è di ''Chi l'ha visto?'' e cerca di tranquillizzarlo. Michele appare disorientato. Grande la gioia dei familiari che hanno potuto riabbracciarlo. Il 35enne era uscito di casa per non farvi più ritorno e i familiari, che lo aspettavano, avevano dato l'allarme dopo alcune ore.

Secci si era allontanato sprovvisto di telefonino, per cui ogni tentativo di provare a contattarlo era risultato vano. La mattina del 26 luglio erano partite le ricerche dei carabinieri, vigili del fuoco di Tortolì e Nuoro, gli uomini del Soccorso alpino e numerosi volontari, amici e compaesani. Le ricerche si erano concentrate nelle località frequentate nelle pur rare uscite dal 35enne, comprese fra Capo Montesantu e Pedra Longa.

Uomo tigre: scomparso il padre del cartone animato giapponese. Chi era