La morte di Serena Mollicone è stata a lungo al centro di ipotesi e indagini. E solo di recente è arrivata quella conferma di cui Guglielmo, il padre della vittima, è sempre stato sicuro fin dal ritrovamento del corpo della ragazza. Bisogna ritornare indietro di diciassette anni, a quel bosco del Fusinate che ha accolto i resti di Serena per diverse ore prima che venisse ritrovato dalle autorità. Un luogo che fin da subito per papà Guglielmo non corrispondeva alla vera scena del crimine, che ha invece collegato alla Caserma di Arce al centro di tanti scandali e inchieste, l'ultima struttura certa in cui era stata vista per l'ultima volta la figlia.

Negli anni si sono susseguite diverse testimonianze sul caso Mollicone. Tra cui quella di una barista che ha raccontato (e poi ritrattato) di aver visto la vittima in compagnia del figlio del maresciallo del paese, Marco Mottola. Versione immediatamente smentita dall’interessato che, in un interrogatorio nel 2002, ha dichiarato di aver visto l’ultima volta Serena a una festa nelle vicinanze di Arce, in compagnia di alcune amiche. Ma è stato nel 2008 che le ombre sulla storia si sono ulteriormente infittite, con il suicidio del brigadiere Santino Tuzi. (Continua a leggere dopo la foto)



Nella puntata di ''Chi l'ha visto?'' andata in onda mercoledì 24 ottobre, proprio la figlia del brigadiere ha parlato del legame tra la morte della giovane e la caserma di Arce, dove il padre prestava servizio. Secondo quanto ricostruito dal programma condotto da Federica Sciarelli, il sospettato numero uno sarebbe Marco Mottola, il figlio del comandante dei carabinieri, ma sarebbero tanti i tentativi di far ricadere la responsabilità dell'omicidio al padre, Guglielmo Mollicone. Il servizio di ''Chi l'ha visto?'' racconta una serie di avvenimenti da brividi. Il cellulare di Serena non viene trovato né addosso alla ragazza né nella sua abitazione: ma alcuni giorni dopo verrà ritrovato da Guglielmo in un cassetto di casa, dove potrebbe essere stato messo appositamente per incastrarlo durante le perquisizioni. Nei giorni successivi la troupe televisiva di Chi l’ha visto, facendo un servizio sul luogo del delitto, si imbatte in un’auto uguale a quella del padre di Serena: dopo un rocambolesco inseguimento, ripreso dalle telecamere dei giornalisti, l’Alfa 175 che si allontana a fari spenti e a tutta velocità risulterà invece guidata da un carabiniere.

Il 6 febbraio 2003 viene accusato del delitto il carrozziere Carmine Belli, inizialmente testimone che aveva avvistato Serena il giorno della sua scomparsa: dopo 17 mesi in carcere, nel luglio 2004 Belli sarà assolto per l’omicidio e Santino Tuzi, ex brigadiere della caserma di Arce, si presenterà alla sua porta per abbracciarlo e chiedergli scusa. Poco dopo la scarcerazione il brigadiere affermò di aver visto in caserma Serena Mollicone. Il giorno della scomparsa, dunque, la giovane si trovava nell'appartamento del comandate Mottola, padre di Marco, giovane con cui Serena litigò qualche giorno prima. Nella puntata di mercoledì la figlia di Santino Tuzi ha ripercorso quei momenti. Gli inquirenti avevano deciso di far confrontare l'uomo ed il comandante, ma il confronto non è mai avvenuto perché Santino si è suicidato prima del faccia a faccia.

''Veniva ricattato e messo sotto pressione e ha cercato di proteggerci, non era depresso. La mattina che è stato trovato morto era di riposo, è uscito di casa solo dopo aver ricevuto una telefonata. All'epoca nessuno prese i tabulati telefonici'', ha confessato la donna, ospite in studio insieme all'avvocato e al padre di Serena Mollicone. L’ultima perizia dei carabinieri del Ris confermerebbe infatti l’ipotesi dell'aggressione in caserma, dopo che microtracce di legno e vernice trovate sul nastro adesivo con cui nel 2001 la studentessa venne immobilizzata sono risultate compatibili con la porta e la caldaia dell’interno della caserma di Arce. La perizia è stata consegnata al magistrato titolare dell’indagine che in questi giorni dovrà tirare le somme nei confronti dei cinque indagati. Per questo delitto irrisolto sono attualmente indagati, con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere, l'ex comandante della stazione di Arce, il maresciallo Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Anna, il luogotenente Vincenzo Quatrale per concorso morale nell’omicidio e per istigazione al suicidio del brigadiere Tuzi, e l'appuntato Francesco Suprano per favoreggiamento.

“Ecco come è morta mia figlia”. A 16 anni dal delitto di Arce, si fa un po’ di chiarezza sulla macabra morte della giovane Serena Mollicone: il medico legale non ha dubbi e spiega come è stata ammazzata la 18enne. Devastanti e piene di dolore le parole dal padre