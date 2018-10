Teresa Tramacere, una donna di 49 anni di Squinzano, in provincia di Lecce, è morta nel pomeriggio di martedì 23 ottobre. La donna era entrata in coma mentre veniva sottoposta a una gastroscopia. Lo scorso 19 ottobre, come riportano le cronache locali, la donna si trovava presso la Clinica 'Petrucciani' di Lecce per eseguire un controllo di routine richiesto da uno specialista dell’Ospedale 'Tatarella' di Cerignola dove, poi, si sarebbe dovuta sottoporre ad un delicato intervento per il trattamento endoscopico dell’obesità. Si sarebbe trattato di una gastroscopia, un esame di routine che raramente ha delle complicazioni.

Ma proprio durante l'esame endogastroscopico, probabilmente a causa di complicanze subentrate che si sarebbero aggiunte a un quadro clinico già notevolmente compromesso, è scattato lo stato comatoso. I sanitari avrebbero riferito al marito che la donna aveva avuto un arresto cardiaco e che la stavano rianimando prima di trasferirla presso il reparto di Terapia intensiva del "Fazzi".



Secondo quanto riportato da Il Messaggero, però, adesso i familiari vogliono avere chiarimenti e per questa ragione si sono rivolti a un legale di fiducia, l'avvocato Mino Miccoli, che sta seguendo la vicenda per verificare che tutti i criteri siano stati rispettati ed escludere la possibilità che si sia trattato di un caso di malasanità. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma per effettuare l'autopsia.

La gastroscopia, altrimenti detta Esofagogastroduodenoscopia, è un esame diagnostico finalizzato all'osservazione delle condizioni del tratto digestivo superiore, ovvero dell'esofago, stomaco e duodeno. Il gastroscopio permette l'osservazione diretta delle cavità dell'esofago, dello stomaco e del duodeno. Esso infatti è munito di una sonda di circa 8–12 mm di diametro, attrezzata con una telecamera e delle fibre ottiche all'estremità. L'esame viene effettuato su pazienti a digiuno da almeno dieci-dodici ore. Al paziente, in decubito laterale sinistro, viene introdotta in bocca la sonda, che viene poi introdotta in esofago, e da lì fatta scendere prima nello stomaco e poi nel duodeno; l'esame si completa con il ritiro della sonda, e la visualizzazione in retroversione delle stesse strutture anatomiche.



Attraverso un canale interno alla sonda è anche possibile il prelievo di campioni bioptici di tessuti, utilizzabili per indagini anatomopatologiche più approfondite (attraverso approcci istologici o citologici); e, sempre tramite il canale interno, è possibile l'uso di strumenti per la gastroscopia operativa (cestelli, pinze, coagulatori). L'esame è invasivo, ma sicuro e con una bassissima incidenza di complicanze (0,05% di morbilità, e meno di 0,006% di mortalità); come per tutti gli esami clinici invasivi, il paziente deve esprimere il proprio consenso informato prima della sua esecuzione. La sua durata di esecuzione è breve (pochi minuti) e non è doloroso, anche se il naturale riflesso deglutitorio può portare a successive lievi irritazioni faringee; più frequentemente l'esame può causare fastidio, con nausea e conati di vomito a vuoto, significativamente riducibili previa una leggera sedazione cosciente (con benzodiazepine) e l'applicazione di anestetici topici in orofaringe (Lidocaina).

