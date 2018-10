Trucco delle chiavi: attenti all’ultima furbata dei ladri. Come scoprirli

Furto con destrezza, indentificata la ‘banda del trucco delle chiavi’. Dopo settimane di ricerche gli investigatori sono riusciti finalmente a identificare i membri del gruppo. Si tratta di 4 sudamericani specializzati in furto di borse ai danni di donne. Uno di loro è stato messo in custodia cautelare in carcere, glia altri 3 sono ricercati.Il modus operandi era sempre lo stesso. I luoghi principali in sono i parcheggi, da quelli dei centri commerciali alle aree di sosta più trafficate.

Il malvivente si avvicina alla vittima che sta salendo in auto ed in modo gentile e premuroso avvisa che ha perso un mazzo di chiavi a pochi metri di distanza, a quel punto la persona avvisata si alza grato per recuperare l’oggetto e si avvia nella zona indicata, scoprendo però che il mazzo non è suo, in questo lasso di tempo l’auto è rimasta incustodito e il furto avvenuto. Il ladro infatti ha già arraffato il possibile, la borsa lasciata sul sedile, la spesa o qualsiasi cosa a tiro come cellulare e portafogli. I più colpiti sono anziani e donne. (Continua dopo la foto)



Gli episodi con il trucco delle chiavi protagonista sono almeno 4, si sono verificati nei quartieri di San Giovanni e Appio Latino a Roma già in passato teatro di episodi di furto analogo. Le indagini sono state svolte dagli agenti del commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi. I poliziotti hanno incrociato le descrizioni delle vittime con le riprese di vari sistemi di videosorveglianza e sono così arrivati all’identificazione dei quattro ragazzi, poi riconosciuti dalle stesse derubate.

Proseguono le ricerche degli altri 3 componenti della banda del trucco delle chiavi. L’appello, in casi come questo, è sempre lo stesso prestare sempre la massima attenzione e contattare subito le Forze dell’Ordine nel caso ci si trovi in una situazione del genere.Anche se i dati sono confortanti, in generale furti e rapine in Italia fanno paura alla maggioranza della popolazione.

Sembra esserci un rapporto proporzionale diretto tra i furti, denunciati e commessi, e le famiglie che percepiscono un alto rischio di criminalità. L’indicatore aumenta al crescere delle rapine, probabilmente perché il reato comporta anche un atto di violenza nei confronti del derubato: l’aumento dei reati contro il patrimonio sembra corrispondere ad un aumento dell’insicurezza percepita dalla popolazione. Secondo gli ultimi dati, ogni giorno in Italia avvengono mediamente 14 rapine ai danni, specialmente, di bar e negozi: si può facilmente comprendere il senso di insicurezza e paura che dilaga tra la popolazione.

