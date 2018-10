È crollata una scala mobile all'interno della stazione metropolitana 'Repubblica' di Roma. Secondo le prime informazioni, infatti, una scala mobile nella stazione della metro Repubblica a Roma sarebbe crollata improvvisamente: ci sono feriti gravissimi. E' accaduto verso le 19 in un orario quindi di massimo affollamento: una persona ha riportato l'amputazione di una gamba. "Si è sentito un boato mentre veniva giù tutto", racconta un testimone. L'episodio, avvenuto martedì 23 ottobre 2018 a pochissime ore dalla partita di Champions League tra Roma e Cska Mosca, è l'ennesimo di una giornata alquanto complicata per i mezzi pubblici della Capitale.

Secondo quanto riporta l'edizione online del Corriere della Sera: "La stazione Repubblica della metro di Roma è stata chiusa. Dalle prime informazioni sembrerebbe che si siano verificati degli incidenti che avrebbero coinvolto i tifosi del Cska di Mosca su una scala mobile. I treni della metro continuano a transitare senza fermarsi alla stazione". In tanti, oltre all'Atac, hanno dato l'allarme al 118 e al 115: in pochi minuti sono arrivate decine di ambulanze e due squadre dei vigili del fuoco, mentre all'esterno la stazione veniva isolata dalla polizia locale e dai carabinieri. (Continua a leggere dopo la foto)

This has just happened with CSKA fans in Rome after an escalator broke down. Multiple fans have reportedly been injured. pic.twitter.com/LNRfcKqjRF — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) 23 ottobre 2018

Come riporta Il Messaggero: "Sarebbero rimasti incastrati fra le lamiere i tifosi del Cska di Mosca feriti nella fermata metro di piazza della Repubblica a Roma. Sul posto 118 e carabinieri. A quanto ricostruito, alcune decine di tifosi sono scesi in metro per raggiungere lo stadio e probabilmente ubriachi si sono messi a saltare sulla scala mobile che alla fine è crollata. Una decina i feriti con lesioni principalmente alle gambe". Tantissimi anche i contusi nel fuggi fuggi innescato dall'incidente, con le scale della stazione risalite di corsa da persone in preda al panico che si sono scontrate con chi, ignaro, stava scendendo. Sono in tutto 20 i feriti: uno è in codice rosso, col piede semiamputato. Degli altri 19 feriti, quasi tutti russi ma tra loro ci sono anche italiani, 8 sono in codice giallo e 11 verde. Questo il dato comunicato dalla Prefettura alla Protezione Civile. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel pomeriggio, invece, sempre a Roma, si è registrato un altro episodio che ha coinvolto i passeggeri della metropolitana della Capitale. Le persone in attesa alla stazione di piazza di Spagna hanno accusato bruciori a gola e occhi, forse, questa una delle ipotesi seguite, causati dallo spray urticante spruzzato da qualcuno. Sul posto, martedì 23 ottobre, sono intervenuti i vigili del fuoco. La stazione è rimasta chiusa per alcuni minuti e i treni di passaggio non hanno effettuato la fermata. (Continua a leggere dopo la foto)



Tornando a quanto accaduto pochi minuti fa, intorno alle ore 19 di martedì 23 ottobre a Roma, fermata Repubblica della metropolitana, ci sarebbero feriti in gravissime condizioni. Un altro testimone a Il Messaggero racconta: "Non c'è stato tempo per mettersi in salvo".

