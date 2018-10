Tommaso Bifolco è morto. A sei giorni dalla sentenza di appello che ha dimezzato la condanna del carabiniere Gianni Macchiarolo, da 4 anni e 4 mesi a 2 anni con la pensa sospesa per l’omicidio del fratello Davide il 5 settembre 2015, una nuova tragedia ha colpito la famiglia Bifolco e tutto il Rione Traiano a Napoli. A quanto si apprende, Tommaso Bifolco, 36 anni è stato stroncato da un maloreInutile la corsa all’ospedale Cardarelli dove Bifolco è deceduto poco dopo. Tantissimi i messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia di Tommaso Bifolco che era sposato e aveva una figlia.L’autopsia stabilirà cosa ha provocato l’arresto cardiaco, intanto, lo zio Gianluca lancia accuse: "E' morto di crepacuore Tommaso, per il dolore che si e' rinnovato dopo la sentenza che la scorsa settimana ha ridotto la pena al carabiniere che ha ucciso il fratello Davide, con un colpo di pistola”. (Continua dopo la foto)



La scorsa settimana la Corte d'Appello di Napoli ha ridotto la pena emessa in primo grado nei confronti di Giovanni Macchiarolo da 4 anni e 4 mesi in primo grado pena a 2 anni. «Non mangiava e non dormiva da 7 giorni, - dice ancora Gianluca – Tommaso Bifolco era quello che più si è battuto per affermare che il suo fratello Davide non era stato ucciso per errore, ma volontariamente. Tommaso Bifolco non ci poteva pensare, non riuscivo a digerirla proprio quella sentenza lui, che per un tentato furto alle dovuto 5 anni e 4 mesi», ha detto ancora Gianluca.

«Si e' consumato ha avuto un infarto stamattina nulla hanno potuto i sanitari del Cardarelli. Un'altra tragedia che si è abbattuta sulla nostra famiglia», ha concluso.Nella notte tra gio¬vedì 4 settembre e venerdì 5 del 2015, intorno alle ore 2.30, c’era stato un inseguimento in via Cin¬thia, nel quartiere Tra¬iano di Napoli, tra un motorino Honda SH su cui si trovavano tre persone e un’auto con due carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. Sul motorino si trovavano Davide Bifolco e Salvatore Triunfo (un ragazzo di 18 anni con precedenti penali).

I carabinieri avevano chiesto alle persone sul motorino di fermarsi ma queste non hanno obbedito. Quello che è certo è che alla fine è stato sparato un proiettile dall’arma di uno dei carabinieri e che il proiettile ha colpito Davide Bifolco. Il ragazzo è stato portato all’ospedale San Paolo ma è morto poco dopo il ricovero. Salvatore Triunfo è stato ammanettato e il terzo uomo è invece riuscito scappare.

