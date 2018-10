La truffa dei Gratta e Vinci: un escamotage scoperto da un barista di Brescia ha tratto in inganno centinaia di clienti per alcuni mesi. Una vera e propria truffa del Gratta e Vinci smascherata dai carabinieri lombardi: l'uomo, infatti, scopriva il codice che, attraverso un lettore elettronico, certifica se un Gratta e vinci è vincente e davanti ad un risultato positivo acquistava il biglietto, grattava e incassava la vincita. Lasciava invece ai clienti gli altri tagliandi. Protagonista il titolare di un bar della Vallesabbia, nel bresciano, denunciato dai carabinieri per truffa. Sarebbe stato un cliente del locale ad accorgersi del raggiro e a scoprire che a vincere era sempre e solo il titolare del bar. Insomma, mai una vincita in questo bar tabacchi. L'arrivo dei militari dell'Arma ha consentito di scoprire la truffa messa in atto dal barista-tabaccaio. (Continua a leggere dopo la foto)



Come riportano le cronache locali, l'uomo grattava un angolo del biglietto, quello dove è presente il codice che permette al lettore elettronico di individuare i tagliandi vincenti, e poi, una volta trovati quelli fortunati, li acquistava e intascava la vincita, dopo averli grattati per intero. Gli altri biglietti, già in parte grattati e non vincenti, venivano poi rivenduti ai clienti finché uno di loro non si è accorto di avere in mano un tagliando manomesso. (Continua a leggere dopo la foto)

ads La denuncia dell'uomo ai carabinieri di Sabbio Chiese ha fatto scattare le indagini: i biglietti già manomessi sarebbero 48 e sono già stati sequestrati, insieme a 200 pacchetti di sigarette che il 40nne vendeva nonostante avesse ormai la licenza scaduta. Sono tuttora in corso gli accertamenti per calcolare la cifra incassata dal barista attraverso questo strategia: stando ai primi riscontri, il 40enne avrebbe trattenuto biglietti che consentivano vincite di poco conto, fino a un massimo di 500 euro, in modo tale da non incappare nelle verifiche previste per i premi più consistenti. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma non è la prima frutta dei 'gratta e vinci' di questa settimana. Una 50enne, due settimane fa, si sarebbe presentato ai Monopoli di Stato di Roma per riscuotere la vincita di un gratta e vinci. 100 mila euro il premio ammontante, peccato che gli addetti dei Monopoli si sarebbero accorti immediatamente del fatto che il biglietto fosse clamorosamente falso.

