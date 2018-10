Coop, ecco da dove vengono davvero i prodotti che comprate. La verità

Il mercato alimentare in Italia è cambiato molto negli ultimi anni. Tra i Paesi occidentali, il nostro è stato quello che ha mostrato maggior resistenza all'ascesa dei prodotti della grande distribuzione: oggi, certamente, il discorso è ben diverso se si considera che si registra un proliferare di centri commerciali e supermercati in ogni angolo di città, da Nord a Sud. Insomma, il piccolo alimentare, la bottega di periferia, è solo un vecchio ricordo. Gli italiani, seppur in ritardo rispetto a realtà come i paesi anglosassoni e americani, hanno iniziato a preferire acquistare tutto all'interno di uno stesso 'negozio'. Anche perché i prodotti dei supermercati sono molto validi e vengono prodotti da aziende leader nel proprio settore. Come quelli della Coop: l'azienda, fondata nel 1967 in Emilia Romagna, oggi è diffusa in tutta Italia con punti vendita presenti sia al Nord che al Sud.

La finalità principale delle cooperative di consumatori che formano Coop Italia consiste nell'acquistare e rivendere beni di qualità a prezzi vantaggiosi ai propri soci e, più in generale, ai consumatori al fine di tutelare il potere d'acquisto e la sicurezza alimentare, tra i principali obiettivi di Coop come anche la promozione in particolare degli alimenti biologici. (Continua a leggere dopo la foto)



Uno degli interrogativi che spesso affligge i consumatori italiani è: "Ma questo prodotto da dove viene e quale azienda lo realizza?". Si tratta di un quesito al quale, con un po' di attenzione, si può rispondere senza alcun problema. È importante analizzare ciò che troviamo scritto sulle confezioni degli alimenti confezionati che compriamo, il luogo di produzione o allevamento e le proprietà nutrizionali. All'interno di questi negozi è molto frequente trovare prodotti con l'etichetta della catena di supermercati specifica. Eppure, leggendo l'etichetta si può scoprire molto facilmente che si tratta di prodotti realizzati da aziende note e che le producono altrove. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Da dove provengono i prodotti Coop? Molti biscotti Coop sono prodotti da Galbusera oppure altri alimenti utili per la prima colazione, come Frollini all'uovo, Frollini con granella di zucchero, Frollini alla panna Coop sono prodotti da DECO INDUSTRIE s. coop.p.a., nello stabilimento di Ravenna, via Braccesca 56. I Corn flakes Coop prodotti da H. & J. Brüggen KG nello stabilimento di Brueggen France SNC, Z. I. du Felet F-63300 Thiers. I "Plum Cake al cacao - senza glutine" sono prodotti dalla azienda 'Dino Corsini S.r.l.' mentre Fiorentini produce, per la Coop, le Gallette di riso ricoperte di cioccolato fondente. Colussi e Grissin Bon, invece, realizzano per conto di Coop le fette biscottate mentre la Evertom immette sul mercato gli infusi di Thé. Le principali aziende italiane di pastificio, come Rummo, Liguori e Scotti, producono per conto di questi supermercati la pasta tradizionale, così come gli spaghetti e il riso che si può trovare sugli scaffali con marchio 'Coop'. (Continua a leggere dopo la foto)



Da dove provengono i prodotti Coop: gli alimenti che spesso creano maggior perplessità nella mente del consumatore sono carne e uova. Per quanto concerne la prima, i prodotti Coop sono di assoluta qualità considerato che vengono realizzati Beretta, Amadori e Forno DaRe, tutte aziende italiane e riconosciute a livello nazionale e non solo. Le uova, invece, vengono realizzate da MARTANA®, Via del Commercio 22 Terni, nel centro di imballaggio IT054049. I prodotti per la casa, come ad esempio detergente disinfettante e gran parte dei detersivi con marchio Coop, sono realizzati in Italia da aziende come Madel S.p.a e Deco Industrie.

Leggi anche:

Nadia Toffa cambia parrucca in tv, ma dal pubblico offese pesanti

fbq('track', 'STORIE');