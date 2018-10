Un mese nero quello di ottobre per quanto concerne il mondo della caccia. Ancora una vittima - la terza della seconda parte del 2018 - in Italia. Non ce l'ha fatta il ventenne di Santa Rufina, Marco Tosti, esperto cacciatore, rimasto ferito sabato 20 ottobre poco prima delle 10 durante una battuta di caccia al cinghiale a Rieti, proprio nel giorno dell'apertura della stagione della caccia, in una zona tra Santa Rufina e Cupaello. Aveva riportato una ferita al basso addome sinistro, trasferito in ambulanza al de Lellis dove è stato operato d'urgenza, ma i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco ed un elicottero del 118, che però non è intervenuto, visto che il giovane è stato trasferito in ambulanza nel vicinissimo nosocomio reatino. (Continua a leggere dopo la foto)



"La responsabilità politica e morale di questa nuova morte di caccia, l'ennesima, ricade chi non ha raccolto l'appello alla chiusura della stagione venatoria, che abbiamo lanciato dopo la morte di Nathan Labolani", dichiara Annamaria Procacci, responsabile fauna selvatica Enpa. "La vicenda di questo ragazzo ricorda drammaticamente quella del 19enne ucciso ad Apricale, nell'Imperiese, avvenuta venti giorni fa. Ebbene oggi possiamo dire che quella morte è stata del tutto inutile perché non è servita ad evitare un'altra tragedia. (Continua a leggere dopo la foto)

Dolore del sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli: "Dopo la tragedia di questa mattina è difficile limitarsi ad esprimere la sola vicinanza dell'Amministrazione e della Comunità tutta alla famiglia di Marco. Ci ha lasciato un giovane stupendo che aveva davanti una vita tutta da divorare e lo ha fatto facendoci rimanere inermi e sbigottiti. Un vuoto che non potrà essere riempito e anche per questo ci stringiamo intorno ad una famiglia meravigliosa che non doveva fare i conti con un lutto cosi' terrificante. Ora chiediamo solo silenzio e rispetto”. (Continua a leggere dopo la foto)



A causa del grave lutto avvenuto questa mattina che ha visto la morte di un ragazzo di soli 20 anni (colpito da un proiettile in una battuta di caccia), che questa sera avrebbe dovuto partecipare alla pedalata notturna insieme al suo team, l’amministrazione provinciale in comune accordo con l’organizzazione H4F Sport ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’inaugurazione della pista illuminata dei “5 Confini” (Terminillo). Intanto, la Npc Pallacanestro si è stretta in un forte abbraccio ad Antonella e a tutta la sua famiglia per la prematura scomparsa del nipote Marco Tosti. Rinviata, inoltre, la partita di domenica, del campionato di calcio di Seconda categoria, tra Rufinese e Selci. La Rufinese si è stretta intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

