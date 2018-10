Una storia incredibile e che ha dell'assurdo: una donna, incinta, ha partorito all'interno di una trattoria. Ma qual è il particolare che lascia tutti senza parole? La 'neo-mamma' non sapeva di essere in gravidanza: la dolce attesa, e il bellissimo arrivo, è stato del tutto inaspettato. Chiara - questo il nome della piccolina - è nata in tra i tavoli di una trattoria di Godega, in provincia di Treviso. Ora sta bene, è in perfetta salute, così come la madre, Sara Pollesel, che appunto non sapeva di esser incinta all'ottavo mese: la vicenda viene raccontata sul Messaggero, che ha ricostruito i fatti accaduti ormai una settimana fa. Sara è mamma di due bambini adesso e anche Edoardo, nato nel novembre 2017, è arrivato a sorpresa seppur senza far così scalpore in pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)



Quello di Sara Pollesel è un caso raro ma non unico. Anche perché, a giustificazione della donna, ci sono dei dettagli raccolti da Il Messaggero che non avrebbero fatto pensare a una gravidanza. Sara ha avuto perdite ematiche simili al ciclo mestruale fino a gravidanza inoltrata e non è stato possibile stabilire la data esatta dell'ultimo ciclo. A raccontare la gioia, ma anche lo stupore, della famiglia è il marito di Sara, Michele Battel. (Continua a leggere dopo la foto)

"Chiara è nata in perfetta forma - racconta Michele Battel, marito di Sara - ma secondo i medici che avevano visitato mia moglie ad agosto, al momento del parto avrebbe dovuto essere incinta di soli tre mesi. Mi chiedo come sia possibile nel 2018". Sabato scorso Sara si trovava nella trattoria Dalla Rosy di Pianzano che gestisce insieme al marito. Aveva un gran mal di schiena, di cui soffre abitualmente. Niente lasciava pensare a quello che sarebbe accaduto da lì a pochi minuti: rottura delle acque improvvisa e il nuovo arrivo a casa. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma dicevamo che quello di Sara Pollesel, per quanto particolare, non è l'unico caso di 'parto a sorpresa'. Marilisa Scuccato, 26 anni, residente a Bressanvido con il compagno Michele Scapin, 28 anni, non ha saputo di essere incinta finché non è finita in ospedale: "Avevo appena finito di lavorare, quando, verso sera, ho cominciato a sentire dolore e a notare delle perdite di sangue. Subito ho creduto di avere il ciclo, ma poi il dolore ha continuato ad aumentare, così mi sono fatta accompagnare da mia mamma in ospedale". Qui, dopo le visite, la notizia choc: "Ero alla quarantesima settimana di gravidanza e il bambino stava per nascere...".

