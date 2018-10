Un altro prodotto alimentare ritirato dagli scaffali di supermercati e punti vendita di tutta Italia. Solo pochi giorni fa era stato diramato un avviso di richiamo dall'azienda produttrice e poi dal Ministero della Salute sul tonno in scatola a marchio Mareblu. Come reso noto dalla stessa società, ci sarebbe un possibile problema di produzione legato all’integrità del packaging che potrebbe compromettere la qualità del prodotto. Da qui la decisione del richiamo da parte dei supermercati della catena “Il Gigante”, che hanno ritirato la confezione di tonno olio di oliva Mareblu da 12 scatolette da 80 grammi ciascuna e con scadenza 5 gennaio 2023. Il Gigante consiglia di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per nel caso di acquisto: fate attenzione alla scadenza, dunque, se avete comprato di recente questa marca di tonno in scatola nella confezione indicata. L’azienda precisa Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, che il richiamo non riguarda altri prodotti a marchio Mareblu e altre date di scadenza dello stesso prodotto. (Continua dopo la foto)



Questa volta è l'azienda NaturaSì a diffondere una nota attraverso il suo sito in cui si legge che a essere richiamati sono due lotti di aringa dolce affumicata Naturaqua. Il motivo del richiamo è relativo ad alcune etichetteche riportano una errata indicazione della data di scadenza, ovvero la data del 28 novembre 2019, quando invece il prodotto va consumato entro il 28 novembre.2018. NaturaSì fa rende noto a coloro che hanno in casa il prodotto con data di scadenza errata che è possibile consumarlo senza problemi entro il 28 novembre 2018 (che è appunto la data di scadenza corretta).

Oppure gli acquirenti possono restituire le confezioni al proprio negoziante che provvederà al rimborso e a chiarire eventuali dubbi. Nel comunicato, dunque, l'azienda precisa che non sussistono problemi di carattere igienico-sanitario se il prodotto viene consumato entro l’esatta data di scadenza, il 28 novembre 2018. Le confezioni interessate di aringa dolce affumicata Naturaqua sono quelle con i numeri di lotto L.800487 e L.800601.

L’aringa dolce affumicata richiamata è stata prodotta a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, dall’azienda Friul Trota di Pighin Srl nello stabilimento di via Aonedis 10 e si sottolinea ulteriormente che questo richiamo si riferisce soltanto ai lotti indicati. Pochi giorni fa erano state ritirate dal mercato perché riscontrata in alcuni campioni la presenza del batterio Escherichia coli la "scamorza bianca a fette" marchio Coop e "Cuor di Fette" della Parmareggio. Questi, nel dettaglio, i lotti richiamati: “Coop: lotto numero 25L18341 e data di scadenza 08/11/2018; lotto numero 25L18345 e data di scadenza 12/11/2018. Parmareggio: lotto numero 25L18345 e data di scadenza 12/11/2018; lotto numero 25L18345 e data di scadenza 17/11/2018”.

Salmonella nella carne: ritirato lotto dai supermercati. Ecco quale e cosa si rischia