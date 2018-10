Tecnica dell'abbraccio: torna in auge un trucchetto usato dai ladri per 'scippare' donne e anziani di gioielli preziosi. Nelle ultime ore, come riportano le cronache locali, si sono registrati due episodi rispettivamente a Prata e Roveredo. Nel primo caso, la vittima è un uomo di 85 anni che mercoledì stava svolgendo lavori di giardinaggio quando è stato avvicinato da una ragazza che lo ha convinto a sedersi su una panchina per chiacchierare. La giovane - come riportato dai cronisti locali - lo ha abbracciato prospettandogli un approccio intimo. In quel frangente è riuscita a sfilare al pensionato la collanina e l'anello nuziale, per un valore di 1.500 euro.

Il secondo caso, invece, ha avuto per protagonista un 79enne del posto che è stato fermato da una donna, con la scusa di ottenere delle informazioni stradali. Immediato è partito l'abbraccio fatale, grazie al quale la giovane è riuscita a sfilare alla vittima una collana in oro del valore di mille euro. (Continua a leggere dopo la foto)



Il 15 ottobre scorso, invece, i carabinieri della Stazione di Garlasco (PV) hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato una 30enne rumena con precedenti penali domiciliata a Garbagnate Milanese. A conclusione di una scrupolosa e tempestiva attività d’indagine nata a seguito di una denuncia presentata da un 71enne nato e residente a Tromello, i militari hanno infatti raccolto inconfutabili elementi di colpevolezza nei confronti della donna, ritenendola responsabile di aver sottratto con destrezza un orologio Rolex della vittima. (Continua a leggere dopo la foto) ads

La tecnica è collaudata e si chiama “tecnica dell'abbraccio”. Chi rifiuta in malo modo l'abbraccio di una giovane donna? Al massimo la si allontana, spiegando di aver sbagliato persona, ma intanto nei pochi secondi di stretta scompare la catenina al collo. Di solito le ladre sono molto abili ed 'esperte' nell'imbambolare la vittima, saturando i loro sensi con i movimenti e una parlantina fuori dal comune. (Continua a leggere dopo la foto)



Le malcapitate vittime, spesso persone anziane benestanti, vengono avvicinate per strada da una giovane donna di bell'aspetto che, con la scusa di chiedere informazioni, inizia con l'anziano una conversazione che si fa via via sempre più “affettuosa” e nella quale la donna, sfruttando il suo aspetto avvenente, giunge, prima di salutarlo, ad abbracciare ripetutamente la vittima iniziando a toccarlo sul tronco, le spalle e le braccia fino ad arrivare a sfilargli, a volte addirittura senza che la persona si accorga, oggetti di grande valore.

