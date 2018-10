Un bambino di quattro anni è stato ritrovato senza vita in un canale di Mestre (Venezia). Il piccolo, che aveva problemi di salute, era scomparso da alcune ore da una comunità in cui era ospitato con la madre. Gli inquirenti ipotizzano che il bimbo sia morto per annegamento. Il piccolo, che pare avesse problemi di salute, si era allontanato da solo nel pomeriggio da una comunità nella quale era ospitato con la madre. Secondo le prime ipotesi sarebbe morto per annegamento. Dopo la scomparsa del piccolo, che pare fosse affetto da una forma di autismo, le ricerche erano state condotte da Polizia e Vigili del fuoco. (Continua a leggere dopo la foto)



Poco fa gli agenti di una volante hanno notato un paio di ciabattine nei pressi del canale. Sono stati fatti intervenire i sommozzatori della Polizia che, perlustrando il corso d'acqua, hanno ritrovato il corpo del piccolo, che avrebbe tutti i segni della morte per annegamento. (Continua a leggere dopo la foto)

La ricostruzione più attendibile al momento è che si sia trattato di una disgrazia. Ancora ignote le cause della morte, indaga la polizia. Il piccolo si era allontanato alcune ore prima dalla comunità in cui alloggiava insieme alla madre. Secondo le prime informazioni, sembra che non fosse la prima volta che scappava. (Continua a leggere dopo la foto)



Sono stati fatti intervenire i sommozzatori della Polizia che, perlustrando il corso d'acqua, hanno poi ritrovato il corpicino del piccolo. Una tragedia immane a Mestre in questo venerdì di metà ottobre. La morte del bimbo di 4 anni sarebbe avvenuta intorno alle ore 18.

