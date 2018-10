Un episodio bizzarro ma che fa riflettere: un carro funebre è stato fermato - con 'salma' a bordo - a causa della revisione scaduta. Anche se il suo utilizzo è ristretto ad un settore molto specifico, un'auto di un'onoranza funebre deve avere tutte le carte in regola per poter circolare in strada, compresa la revisione. L'episodio è avvenuto a Feltre, in provincia di Belluno, dove i vigili urbani sono stati protagonisti di un increscioso episodio avvenuto nel bel mezzo di un funerale. 'Colpa' dello autoscan, lo strumento che legge il database della Motorizzazione installato sulla volante della Polizia Municipale, ha segnalato l'irregolarità del carro funebre per quanto riguarda la revisione, che veniva indicata come scaduta. A quel punto, infatti, gli agenti non hanno esitato a fermare il mezzo con all'interno il feretro interrompendo il funerale. (Continua a leggere dopo la foto)



Quanto accaduto a Feltre durante il funerale ha indignato i parenti del defunto, ancora più quanto si è scoperto che ad aver sbagliato non erano state le pompe funebri proprietarie del carro ma il sistema Scout Speed installato sull'auto della polizia locale. La segnalazione in effetti si è rivelata sbagliata per un errore nella lettura della targa del mezzo.

Secondo quanto riportato dalle cronache locali, infatti, il carro era perfettamente in regola con i documenti come aveva cercato di far capire anche l'autista mostrando di i tagliandi sul libretti di circolazione. Un episodio che si è concluso con l'intervento del sindaco che ha presentato una lettera di scuse alla famiglia del defunto e alla ditta di onoranze funebri. Ma come funziona l'autoscan? Questo strumento è in grado di leggere la targa in tempo reale e di confrontarla con la banca dati del Ministero dei Trasporti, facendo la visura dei veicolo. In caso di riscontro positivo, il sistema invia un allarme acustico/visivo al tablet in dotazione alla pattuglia appostata più avanti, presentando una schermata che riporta la targa del veicolo e il fotogramma che documenta il transito.



Autoscan utilizza una postazione mobile su un cavalletto e la pattuglia dovrà semplicemente attivare il sistema e posizionarsi a circa 200 metri dalla telecamera, procedendo al controllo del veicolo e alle relative sanzioni in caso di infrazione al Codice della strada che, per chi circola senza copertura assicurativa obbligatoria o con assicurazione auto scaduta, sono pari a 841 euro in misura ridotta, fino a 3.287 euro, con sanzione accessoria del sequestro del veicolo.

