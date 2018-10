Eurospin, sapete da dove vengono davvero i prodotti che comprate? Ecco la verità

La caduta del potere d'acquisto delle retribuzioni (e delle pensioni) è sotto gli occhi di tutti. La parola d'ordine è 'risparmiare' e si cerca di tagliare sulle spese fisse, comprese quelle alimentari. Per questo motivo i discount sono sempre più frequentati. Ormai sempre più famiglie si recano in questi posti per riempire più che possono il carrello, altre invece preferiscono pagare a caro prezzo la loro spesa pur di essere sicuri di acquistare prodotti di qualità, senza sapere ne rendersi conto che basta leggere le etichette sul retro (e scritte in minuscolo), per capire che i loro marchi fidati sono presenti anche nei discount sotto “vesti diverse”. Tra i discount più famosi c'è l’Eurospin, una delle catene di supermercati più famose d’Italia, nonché una delle più apprezzate. L’Eurospin può vantare oltre 1.000 punti vendita nel nostro Paese (e circa quaranta in Slovenia), ma da dove vengono merci e prodotti che vendono? Partiamo dai prodotti per la prima colazione.

I biscotti 'Buon mattino' sono prodotti da Colussi, i crumiri 'Dolciando & Dolciando' provengono invece da Bistefani. Dalla stessa azienda provengono anche le merendine simili ai Buondì, mentre i croissant del marchio 'Dolciando & Dolciano' sono prodotti da Bauli. Le merendine "Dolciano e Dolciando" sono prodotte da Balconi. Le fiorentine con marmellata di albicocca, le sfogliatine e i ventagli di sfoglia sono prodotti dalla Biancoforno Arte Pasticcera, nello stabilimento di Fornecette (Pisa). Alle fette biscottate ci pensa Colussi, mentre per quanto riguarda i caffè, le aziende che riforniscono Eurospin sono: 'Espresso Italia' da Gimoka il Caffè Don Jerez da Pellini e Saicaf. Passiamo a pasta e riso. Il riso Basmati e il Thaibonnet parboiled del marchio 'Delizie del Sole' sono prodotti da Riso Scotti. (Continua a leggere dopo la foto)



La pasta Tre Mulini (secca) viene fatta ad Enna nella fabbrica che produce la pasta Ceccato e in Sardegna, da Pasta di Sardegna ''Fratelli Cellino''. Quella all'uovo dei ''Tre Mulini'' è prodotta da Pastificio Andalini, i tortellini al crudo e tertelloni con ricotta e spinaci sempre del marchio 'Tre Mulini' sono prodotti da Giovanni Rana. Gli altri gusti da Avesani. La pasta fresca di semola 'Tre Mulini' è prodotta da Maffei. L'extravergine di oliva 'Frantoio La Rocca' è prodotto da Castel del Condimenti. L'acqua minerale naturale 'Blues' proviene dalle fonti di San Leonardo delle Siete Fuentes, di Oristano, quella effervescente naturale dello stesso marchio è prodotta nello stabilimento di Nepi (Viterbo), mentre la naturale “Ginevra” da due litri è prodotta da Guizza. Le bevande gassate come cola, aranciata, limonata ecc… sono sempre prodotte da Guizza.

I tè (limone, pesca e verde) sono prodotti da S. Benedetto. Pane e prodotti da forno: i taralli scaldati di 'Tre Mulini' sono prodotti di Antonio Fiore Alimentare s.r.l. di Andria (BT). I gelati dell'Eurospin del marchio Dolciando & Dolciando sono prodotti da Sammontana mentre i ghiacciolini da congelare 'Mister fruit' da Dolfin, gli stessi che producono i polaretti. Latte e derivati: Gli yogurt Land sono prodotti da Trentina latte, il parmigiano reggiano grattugiato Land è prodotto da Parmareggio, la panna da cucina è prodotta da Sterilgarda, il latte Land è prodotto da Parmalat, il formaggio spalmabile “Cremosella”, la robiola e il primosale sempre marchiati Land sono delle Fattorie Osella.

I prodotti del marchio Sardelize, in vendita nei negozi della Sardegna sono prodotti da Arborea, mentre gli yogurt di soia Land sono prodotti dalla Alpro nello stabilimento in Belgio. Carta Igienica , pannolini e cura personale: i bagnoschiuma da 500 ml sono prodotti da Malizia, il sapone liquido da 2 lt 'Near your hand' è prodotto da Mil Mil (Mirato), l shampoo 'gocce di seta' è prodotto da Wella, il talco Near è prodotto dalla Italsilva (Spuma di Sciampagna), a carta igienica 'La lunghissima' 2 veli (confezione da 4 rotoli) è prodotta nello stesso stabilimento dove producono i rotoloni Regina. I gel doccia da 300 ml e i bagnoschiuma da 500 ml Near your body sono prodotti da Mil Mil (Mirato).

“Non usateli assolutamente!”. Ritirati questi due alimenti dai supermercati. Attenzione: trovati frammenti di metallo nelle buste