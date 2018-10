Torna l’incubo untore a Roma. Una donna ha infatti denunciato di aver contratto l’Aids dal suo ex marito e ha deciso di rivolgersi alle autorità per lanciare un appello. ''Quando eravamo ancora sposati mi ha trasmesso l’Aids e ho scoperto che lui sapeva già di essere ammalato''. Come riportava il Messaggero nell'edizione del 17 ottobre ''un uomo residente nella zona di Roma nord, è ricercato dalle forze dell’ordine per i reati di epidemia e lesioni dolose gravi. Ad accusare lo straniero di essere un untore è stata quindi l’ex coniuge la quale, dopo essersi sottoposta ad analisi del sangue, ha scoperto quello che non avrebbe mai voluto: era infetta dalla terribile malattia che purtroppo, quando l’Aids è conclamato come in questo caso, non lascia scampo. Così ha denunciato tutto al commissariato della zona San Basilio''. Oggi il quotidiano romano torna a trattare il caso fornendo un identikit dell'uomo. strong>(Continua a leggere dopo la foto)



''L’uomo - un 41 enne originario dell’Ecuador ma residente da anni nella capitale - lavorava come addetto alle pulizie presso una ditta che aveva la manutenzione in alcuni condomini nel quartiere Prati. L’identikit può risultare decisivo per eventuali vittime di 'incontri ravvicinati': alto poco più di un metro e sessanta, capelli neri corti mossi, tratti somatici tipici del sudamericano, indossa spesso un cappellino con la visiera''. Gli inquirenti lo stanno braccando, anche gli ospedali sono stati informati delle ricerche nella speranza di fermarlo e di chiarire la sua posizione. strong>(Continua a leggere dopo la foto)

Le indagini mediche e giudiziarie dovranno appurare da quanto tempo l’uomo avrebbe contratto la malattia e soprattutto quando si sarebbe infettata l’ex moglie. E dai primi riscontri è emerso che il sudamericano in passato era già stato segnalato alla Procura per una tentata violenza carnale su una minorenne. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, mentre lavorava presso una ditta di pulizie che operava nel quartiere del quartiere Prati, l'uomo avrebbe tentato di stuprare una 17enne, ma non essendoci stato lo scambio di fluidi il contagio non è avvenuto.

Il timore di un’epidemia però resta, soprattutto per via dei risultati delle indagini fatte dagli inquirenti. Come detto, infatti, l'uomo sarebbe un habitué di chat d'incontri. Un particolare non da sottovalutare e che rischia di far crescere il numero delle persone contagiate. Il caso ricorda in tutto e per tutto quello di Valentino Talluto, il trentenne condannato per epidemia dolosa e lesioni gravissime per avere contagiato con l’Hiv 32 persone tra cui molte sue ex partner e due donne in gravidanza.

Italia, è allarme contagio Aids. La denuncia della ex moglie: è caccia all’uomo