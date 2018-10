“Fabio non ce l’ha fatta”. 17 anni, una vita spezzata in un momento maledetto

Non ce l’ha fatta Fabio Perlo, il giovane di 17 anni ferito nella notte in un gravissimo incidente stradale a Paesana, lungo la strada provinciale 26, all’altezza della “curva dei Morena”, poco dopo la mezzanotte.Le condizioni del giovanissimo, originario di Sanfront, erano apparse disperate sin dai primi istanti, quando a soccorrerlo erano giunte in prima battute le ambulanze dell’emergenza sanitaria da Paesana.Il medico sul posto ne aveva disposto il trasferimento in ambulanza sino a Saluzzo, dove nel plesso che ospita la sede Croce verde era atterrato l’elisoccorso decollato dalla base di Corso Marche a Torino.Di qui, il volo – in notturna – sino al Centro traumatologico ortopedico di Torino.Nonostante i tentativi messi in campo dai medici dell’ospedale torinese, Fabio non ce l’ha fatta. I medici del Cto di Torino hanno predisposto l'inizio del periodo di osservazione, prima dell'espianto degli organi.Incompatibili con la vita i traumi riportati nell’incidente. (Continua dopo la foto)



Sanfront, paese di origine del giovane, torna ad essere sconquassato da un dolore che difficilmente può essere tradotto in parole.A quattro anni di distanza dalla scomparsa dei giovani Enrico Ferrato e Vittorio Para, deceduti in seguito ad uno scontro fra due moto nel giugno del 2014, un intero paese si ritrova nuovamente a piangere la perdita di una giovane vita, a causa di un destino che – perlomeno apparentemente – non sembra avere spiegazioni plausibili.

Negli ultimi 10 anni il numero di persone coinvolte in incidenti stradali è passato da 330.981 a 250.128 tra feriti e morti (-24,4%). Il numero di incidenti è passato da 230.871 del 2007 a 174.933 del 2017, con una riduzione del 24,2%, di cui gli indicenti mortali sono passati dal 2% all'1,8%. Il numero dei feriti da 325.850 è passato a 246.750, con una riduzione del 24,3% mentre le persone decedute erano 5.131 e sono scese a 3.378 (-34,2%). (Continua dopo la foto)

I conducenti che hanno riportato ferite o sono deceduti passano da 230.971 a 170.714, in diminuzione del 26,1%; mentre i passeggeri, vittime di un incidente, sono calati del 26,8% (da 78.857 a 57.725).Le tabelle dell'Istat offrono anche una divisione per sesso da cui emerge che sono soprattutto gli uomini a restare coinvolti negli incidenti: nel 2007 gli uomini rimasti coinvolti in un incidente erano 210.308, pari al 63,5% del totale, di cui 206.182 feriti e 4.126 morti; mentre le donne erano 120.673 (36,5%), di cui 119.668 ferite e 1.005 morte. Dieci anni dopo gli uomini sono scesi a 155.586 (62,2% del totale), di cui 152.877 feriti e 2.709 morti; mentre le donne sono stati 94.542 (37,8%), di cui 93.873 ferite e 669 morte.

