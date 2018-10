Italia, è allarme contagio Aids. La denuncia della ex moglie: è caccia all’uomo

''Quando eravamo ancora sposati mi ha trasmesso l’Aids e ho scoperto che lui sapeva già di essere ammalato''. Così una donna residente a Roma ha portato alla luce un nuovo caso 'epidemia' di Aids. Come nel caso di Valentino Talluto, condannato dalla III Corte di Assise a 24 anni di reclusione per lesioni gravissime, la storia di un uomo dell'Ecuador è finita all'attenzione della polizia. Come riporta il Messaggero ''un uomo residente nella zona di Roma nord, è ricercato dalle forze dell’ordine per i reati di epidemia e lesioni dolose gravi. Ad accusare lo straniero di essere un untore è stata quindi l’ex coniuge la quale, dopo essersi sottoposta ad analisi del sangue, ha scoperto quello che non avrebbe mai voluto: era infetta dalla terribile malattia che purtroppo, quando l’Aids è conclamato come in questo caso, non lascia scampo. Così ha denunciato tutto al commissariato della zona San Basilio''. (Continua a leggere dopo la foto)



E dai primi riscontri è emerso che il sudamericano in passato era già stato segnalato alla Procura per una tentata violenza carnale su una minorenne. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, mentre lavorava presso una ditta di pulizie che operava nel quartiere del quartiere Prati, l'uomo avrebbe tentato di stuprare una 17enne, ma non essendoci stato lo scambio di fluidi il contagio non è avvenuto. Il timore di un’epidemia però resta, soprattutto per via delle indicazioni che la donna avrebbe dato agli inquirenti.

Dalle prime indagini gli investigatori si è inoltre scoperto che l’uomo era un habitué di siti per incontri occasionali, chat molto utilizzate e alla portata di tutti. Un particolare non da sottovalutare e che rischia di far crescere il numero delle persone contagiate. Il caso ricorda in tutto e per tutto quello di Valentino Talluto, il trentenne condannato per epidemia dolosa e lesioni gravissime per avere contagiato con l’Hiv 32 persone tra cui molte sue ex partner e due donne in gravidanza.

Sono 57 gli episodi di cui l'imputato doveva rispondere, tra contagi diretti (30 amanti) e quelli indiretti (riferiti a tre partner di donne in precedenza infettate e a un bimbo, nato nel maggio del 2012, figlio di una straniera con cui l'indagato aveva avuto rapporti e al quale era stato diagnosticato il virus dell'Hiv all'età di otto mesi) oltre ai casi di 20 donne scampate all'infezione, un destino condiviso anche da tre uomini che con Valentino hanno preso parte a rapporti sessuali a tre.

