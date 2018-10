Auto piomba sui tavolini di un bar: muore donna. Paura nella città italiana

Una mattina come tante, una breve sosta per sorseggiare qualcosa di caldo, all'improvviso la tragedia. Una donna di 45 anni è morta agli Spedali civili di Brescia dopo essere stata investita da un'auto che ha travolto i tavolini di un bar. L'incidente e' avvenuto questa mattina in via Milano, la strada che porta al centro di Brescia. La vittima era seduta quando è stata investita alle spalle da un veicolo. Secondo le prime ricostruzioni, l'automobilista avrebbe tentato di evitare un incidente con un'altra vettura, ma la brusca sterzata ha portato l'auto verso i tavolini occupati dalla 45enne. Le condizioni della donna erano apparse fin da subito disperate. Il primo settembre, ma quella volta non era stato un incidente, un uomo ha investito un gruppo di persone che stavano chiacchierando. Le vittime erano sedute ai tavoli in una strada chiusa quando l'uomo, per vecchi contrasti di vicinato, è salito sulla vettura e volontariamente le ha più volte travolte ed è fuggito. Erano una trentina le persone sedute a tavola nella strada. Un bimbo di 9 mesi è rimasto illeso: il piccolo era su un girello che è stato sfiorato dalla vettura, mentre poco prima era su un passeggino travolto dell'automobile. (Continua a leggere dopo la foto)



Al centro della drammatica aggressione ci sono pessimi rapporti tra l'uomo, Gaetano Fagone, 52 anni, che in passato era stato denunciato e che avrebbe avuto qualche ricovero per problemi psichici, e gli altri vicini di casa. Il conducente ha investito i vicini utilizzando l'auto del padre, una Fiat Punto, con la quale è fuggito. La vettura è stata trovata dai carabinieri nelle campagne di Palagonia.

"È stato certamente un gesto volontario: ha travolto le famiglie dei vicini con l'auto e poi ha fatto marcia indietro cercando di colpire le persone. Lo stiamo cercando e lo assicureremo alla giustizia", aveva affermato il procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera. Nell’agguato è Maria Napoli, 87 anni. “È stato un incidente, non volevo investire nessuno”. S’è giustificato così Gaetano Fagone, sentito dai carabinieri subito dopo essere stato fermato mentre tornava a casa, in via Savona a Palagonia.

Fagone dunque non aveva confessato, né si era attribuito alcuna responsabilità sulla quasi strage (altre sette persone ferite), ma - cambiando versione più volte - ha comunque ripetuto: “Non volevo fare del male a nessuno”. Ha invece confermato di essere stato in campagna, “perché avevo paura della reazione dei vicini”.

Incidente stradale morta una donna. Cristina Malandri aveva 44 anni