Ennesima tragedia della strada in provincia di Foggia. Una madre e sua figlia di pochi mesi sono decedute in un incidente stradale avvenuto attorno alle 18 di oggi sulla sp 58, quella che da Manfredonia conduce a San Giovanni Rotondo. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di cittadine dell'Est. Tremendo il frontale tra una Fiat 16 e una vecchia Golf nella quale viaggiavano le vittime. In gravi condizioni un altro uomo, marito della donna, trasportato d'urgenza all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Ferita, ma non in pericolo di vita, la persona che era alla guida della Fiat 16. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale a cui spetterà il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto. L'incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì sulla strada provinciale 58 che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo. Due le auto coinvolte nello scontro frontale.



Le due vittime, di nazionalità bulgara, infatti viaggiavano a bordo di una vettura che, per motivi ancora tutti da accertare, si è scontrata frontalmente con un un'altra auto che viaggiava in direzione opposta. Uno scontro che non ha lasciato scampo alla donna e alla figlia di pochi mesi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno lavorato non poco per estrarre i corpi dalle lamiere contorte dell'auto e i sanitari si sono subito attivati per assistere le persone ferite. Purtroppo per la donna e la sua figlia non c'è stato niente da fare, gli operatori del pronto soccorso non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.



Come detto l’uomo alla guida dell’auto, marito della donna e padre della piccola deceduta nello schianto, è stato invece trasportato d’urgenza all’ospedale Cada Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Meno gravi le condizioni degli altri quattro feriti, anche loro trasportati in ospedale. Oltre a sanitari del 118 e ai pompieri, sul luogo dello schianto sono intervenuti anche polizia e carabinieri della stazione di San Giovanni Rotondo a cui spetterà il compito ora di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza, i vigili del fuoco e sanitari del 118.

La strada provinciale 58 che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo è rimasta chiusa per permettere ai vigili, ai carabinieri e agli operatori del pronto soccorso di intervenire. Una volta trasportati i feriti all’ospedale, gli operatori hanno sequestrato le auto coinvolte nel sinistro e hanno dovuto pulire la sede stradale dalle parti delle auto che avevano invaso entrambe le carreggiate.

