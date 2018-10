Due comunità sono ora in lutto stretto per la morte di una giovane mamma che ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Aveva 30 anni e lascia un figlio di appena 4 anni Antonietta Perrella, detta Tonia, che era originaria di Caivano e se n'è andata poco prima dell'alba di sabato mattina. Era al volante della sua Lancia Y10, ricostruisce Il Mattino, quando è finita contro un muro di cemento in via Donadio, a Cardito, in provincia di Napoli. A dare l'allarme ai soccorsi sono stati i residenti, svegliati dal rumore dell'impatto. Ma per quanto sopraggiunto tempestivamente sul luogo dell'incidente, il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare la morte della ragazza, trovata fuori dall'abitacolo e senza vita. Sul posto anche i carabinieri di Casoria e Crispano per stabilire la dinamica della tragedia. Tonia, che aveva compiuto 30 anni a luglio scorso, secondo le prime notizie diffuse dalle forze dell'ordine stava rientrando a casa da sola dopo una serata passata in compagnia delle amiche. (Continua dopo la foto)



Mancavano pochi chilometri e Tonia sarebbe arrivata a casa, dal marito e dal figlioletto, ma durante il tragitto qualcosa è andato storto. Solo le telecamere di sorveglianza potranno chiarire la dinamica dell'incidente che ha scioccato due comunità, Caivano e Cardito, dove Tonia lavorava. Era infatti impiegata nella palestra Nemea Club, ora chiusa per lutto. La salma della 30enne sarà sottoposta a autopsia per ordine dell'autorità giudiziaria, poi potranno essere celebrati i funerali.

Appena si è diffusa la notizia della morte di Tonia, che come detto era molto conosciuta, sono calati dolore e sgomento nelle due cittadine. Numerosissimi i messaggi di cordoglio lasciati sulla sua pagina Facebook, come riporta il sito Today. Molti la ricordano con grande affetto, una ragazza solare e ben voluta da tutti, simpatica, dolce, disponibile, bella, sorridente e innamorata del suo bambino e del suo lavoro."Ti ricorderò sempre sorridente", "Che tragedia, non ci posso credere", si legge sui social.

Sempre sabato scorso, ma dopo mezzanotte, un altro drammatico incidente stradale avvenuto a a Chiesuola di Russi, Ravenna, ha spezzato di colpo un'altra famiglia. Alessandro Mattioli, 17 anni, che viaggiava sulla sua Aprilia 125, ha perso la vita a seguito di uno scontro con un'auto. Un impatto violentissimo: la moto è andata in mille pezzi e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Alessandro, come Tonia, era molto conosciuto e benvoluto da tutti.

"Igor è morto". La lettera straziante di un padre distrutto dal dolore