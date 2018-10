“Mamma vengo presto”. Ma le ore passano e Francesco non torna. Trovato così

La ricerca è finita nel peggiore dei modi. Francesco Mazzotta, il 28enne che non aveva fatto ritorno a casa, è stato trovato morto. Tragico epilogo per un 28enne scomparso: viene ritrovato senza vita. Il giovane si era allontanato già ieri sera da casa, senza spiegare dove fosse diretto. Ma quando a tarda ora non ha fatto rientro, è scattato l’allarme. La madre si è rivolta ai carabinieri della compagnia di Lecce, sporgendo formalmente denuncia per la scomparsa. La macchina operativa si è mossa subito, con tutti i mezzi tecnici possibili. Anche con il supporto di cani molecolari. Il giovane è stato trovato morto al Fondone. Avrebbe utilizzato dei cocci di vetro per tagliarsi le vene. Stando a quanto racconta chi lo conosceva, ultimamente soffriva di depressione.In Italia il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani. Secondo l'Osservatorio Nazionale Adolescenza i tentativi di suicidio da parte dei teenager in due anni (dal 2015 al 2017) sono quasi raddoppiati. (Continua dopo la foto)



Si è passati dal 3,3% al 5,9%, ovvero 6 su 100 di età tra i 14 e i 19 anni hanno provato a togliersi la vita. Un dramma che riguarda soprattutto le ragazze (71%). Il 24% degli adolescenti ha invece pensato almeno una volta a un gesto estremo. Una fotografia che mette a nudo un crescente disagio giovanile: ragazzini già stanchi di vivere quando tutto è solo cominciato.

"Circa la metà del campione che l'Osservatorio ha intervistato (10.300 adolescenti, ndr) si percepisce depresso: una sensazione di tristezza, di malumore che colpisce oggi il 53% dei ragazzi e delle ragazze, la percentuale nel 2015 era pari al 33%. Inoltre quasi il 36% ha dichiarato di avere frequenti crisi di pianto", afferma all'Adnkronos la psicoterapeuta Maura Manca, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza, premettendo che la depressione nell'adolescente si presenta con caratteristiche ben diverse rispetto all'adulto.

E che il fenomeno che porta talvolta a gesti disperati è "spesso sottovalutato". "Bisogna fare più prevenzione, specie nelle scuole", è l'invito della psicoterapeuta.Secondo Manca "ci sono dei campanelli di allarme in famiglia e anche a scuola che non vanno mai sottovalutati: il suicidio non è un raptus ma l'ultimo atto di un percorso di sofferenza in cui matura il disagio esistenziale. Arrivano ad uccidersi perché nel momento in cui decidono di farlo non trovano nessun'altra risorsa interna a cui aggrapparsi. E' come se fossero in una bolla isolante".

