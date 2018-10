Corpo decapitato ripescato nel Po: identificata la donna. Era scomparsa

I carabinieri di Rovigo hanno identificato il corpo della donna trovato decapitato in Po all'altezza di Ca' Lattis, nel comune di Taglio di Po. Si tratta del corpo di Ornella Paiato, la 56enne scomparsa dalla sua casa di Occhiobello il 6 aprile dello scorso anno. A 18 mesi dalla scomparsa da casa, dunque, il corpo della donna è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione lungo il corpo del Po. A consentire l'identificazione è stata una protesi con una barra di titanio (con tanto di numero identificativo) che era stata impiantata nella schiena della donna durante un intervento chirurgico. Il giorno della scomparsa la donna si era allontanata da casa a piedi, e non aveva più fatto ritorno. Immediatamente erano scattate le ricerche, senza esito. I famigliari non avevano però mai smesso di cercarla, pubblicando volantini e rivolgendosi anche alla trasmissione "Chi l'ha visto", che si era occupata del caso. Gli investigatori escludono ogni atto violento: si sarebbe dunque trattato di un suicidio. (Continua a leggere dopo la foto)



Era il 6 aprile 2017 l’ultima volta che è stata avvistata: un giovedì, alle 21.15, stava uscendo dalla propria abitazione e di da quel momento si sono perse le tracce. A vederla una vicina di casa alla quale la donna aveva detto che stava andando a fare una passeggiata. La donna si era allontanata da via Martiri di Villamarzana a Santa Maria Maddalena (frazione di Occhiobello, in provincia di Rovigo), dove la donna risiedeva con con il marito, Paolo Romanello, e il figlio.

“Ornella, non ti lasceremo mai sola” – erano state le parole del fratello affidate ai giornali qualche mese fa – “Cara sorella, ogni giorno, da quando sei scomparsa, il nostro cuore è lacerato da una sofferenza atroce. Sono passati sei mesi da quel terribile 6 aprile, non sappiamo più nulla di te. Io, tua mamma, tuo marito, tuo figlio sappiamo che molto probabilmente non ti rivedremo più in vita, stiamo patendo una angoscia infinita. Ogni nostro giorno su questa terra risulta crudele perché in ogni nostra azione, in ogni nostro pensiero, in ogni nostro pianto e in ogni nostro malinconico sorriso tu sei presente nella nostra testa e nella nostra anima”.

Ai microfoni di Barbara D’Urso, solo un mese fa, invece aveva rilanciato con un altro appello: "Chiedo a coloro che potrebbero averla vista che magari per pudore o paura non vogliono parlare, vi scongiuro. Aiutateci a trovarla, non rinunciamo a cercarla! Aveva anche una stampella, vi prego. Potrebbe essere fuggita, non escludiamo nulla, ma chiediamo prima di tutto di poterla trovare''. Le speranze della famiglia si sono frantumate oggi, quando il medico legale incaricato ha accertato l'identità della donna.

