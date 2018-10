La Cassazione ha confermato l'ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Yara Gambirasio, la giovane ginnasta di 13 anni il cui corpo venne trovato il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d'Isola, nella Bergamasca, a pochi chilometri da Brembate di Sopra, dove la ragazza viveva e da dove era scomparsa tre mesi prima. La dura requisitoria del pg: "Bossetti senza pietà" - Nel concludere la requisitoria, la sostituto pg della Cassazione Mariella de Masellis ha avuto parole dure nei confronti del muratore di Mapello: "Non esiste un ragionevole dubbio che possa essere innocente Massimo Bossetti, il quale non ha avuto un moto di pietà e ha lasciato morire Yara da sola in quel campo". Il magistrato de Masellis ha voluto sottolineare come il caso non abbia a che fare con quello per l'omicidio di Meredith Kercher, ribaltato a sorpresa dalla Cassazione. (Continua a leggere dopo la foto)



"Non è conferente il caso Knox, vicenda ben diversa", ha precisato. "Non ci sono altri aspetti che possono essere esplorati. In questo processo non c'è stata alcuna violazione del contraddittorio, garantito nei due gradi di giudizio, in 50 udienze", ha detto la pg: è stata "assolutamente corretta" l'attività di estrazione e repertazione, "atti irripetibili e non differibili" compiuti quando il fascicolo risultava ancora a carico di ignoti e il nome di Bossetti non era nemmeno ipotizzabile. Il dna, prelevato con un alcol test, "è un prelievo non coattivo" a cui Bossetti "ha dato il consenso".

"Il metodo del Dna nucleare - ha aggiunto, rispondendo a quella che è stata una delle contestazioni della difesa - è consolidato e utilizzato fin dal 1985. Possiamo parlare di un'impronta genetica, un'evoluzione dell'impronta digitale, maggiormente identificativa della persona". La ragazzina, scomparsa nel nulla il 26 novembre 2010 nel tragitto dalla palestra a casa, era stata ferita diverse volte con un’arma da taglio e poi lasciata ad agonizzare nel campo, dov’era morta nella notte, sfinita dal freddo e dalla paura. Il suo corpo era stato trovato praticamente per caso tre mesi dopo da un aeromodellista, dopo che in suo mezzo telecomandato era caduto a pochi passi dal cadavere nel campo di Chignolo d’Isola.

Massimo Bossetti , 47 anni, muratore di Mapello, era stato condannato all’ergastolo in primo (1 luglio 2016). Il 17 luglio del 2017, a Brescia, i giudici del processo d'appello confermano la sentenza di primo grado. "Concedetemi la superperizia" sul Dna così "posso dimostrare con assoluta certezza la mia estraneità ai fatti. Cosa dovete temere?". Anche in questo caso le parole dell'imputato non fanno breccia sulla giuria. Bossetti torna dietro le sbarre del carcere di Bergamo dove sta scontando l'ergastolo per l'uccisione di Yara.

