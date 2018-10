Sossio Aruta e Ursula Bernardo protagonisti a Uomini e Donne. Nella puntata di giovedì è infatti andato in onda un speciale dedicato a Temptation Island, il programma che ha visto la coppia partecipare e dove, il calciatore e la sua dolce metà sono stati, nel male, protagonisti. La coppia infatti, dopo un litigio, è scoppiata tornando a casa separata. Il calciatore, per difendersi dalle accuse che gli opinionisti, la sua ex fidanzata e il pubblico gli ha rivolto a causa del suo comportamento ambiguo nel programma, si è spinto a dire qualcosa di davvero impensabile. Una frase che ha letteralmente fatto calare il gelo in studio. Aruta, infatti, ha parlato di ciò che è accaduto...nelle su mutande. "In questi 21 giorni era morto. Una sola volta si è svegliato, ed è quando ho sognato Ursula". Sì, ovviamente parlava di quello...”. (Continua dopo la foto)



Come detto, oltre a Valeria Marini, la protagonisti indiscussa del reality che sin dalle prime battute aveva fatto capire di non voler portare avanti il suo rapporto con Patrick, l’ex protagonista di ‘campioni’ Sossia Aruta rimasto scottato da Ursula aveva tenuto banco sull’Isola delle tentazioni. A decidere di chiudere, per prima, è stata proprio Ursula.

La sua decisione, però, ha trovato completamente d’accordo Sossio che, dopo aver confermato a Simona Ventura di avere anche lui la stessa intenzione, è corso verso la tentatrice Sara. Il motivo? Forse provare a costruire qualcosa con lei e non uscire singledall’esperienza. Sara però, che a Sossio aveva promesso che sarebbe rimasta lì ad aspettarlo, al villaggio non si è fatta trovare. Un gesto questo che ha decisamente spiazzato il calciatore che, di fatto, ha dovuto così fare i conti con chiaro e palese rifiuto da parte della giovane.

La promessa della single Sara, ovvero quella di aspettare Sossio fuori dal programma, non è stata quindi mantenuta dalla stessa. La bella tentatrice, però, non è stata l’unica a ritrattare la sua posizione stasera. Sossio in persona, per esempio, aveva detto prima del falò che mai avrebbe negato a Ursula il suo legame con Sara. Una volta trovatosi di fronte alla fidanzata, però, il protagonista del Trono Over ha cambiato la sua versione. “Con Sara non c’ho fatto niente” ha infatti esordito dicendo “Non c’ho mai provato”. Ad onor del vero, però. lo stesso ha poi provato a fare chiarezza sulla questione, spiegando di aver visto in Sara

