“Igor è morto”. La lettera straziante di un padre distrutto dal dolore

Ramon Maj, è il papà di Igor, il 14enne milanese che il 6 settembre è morto soffocato da una corda da roccia dopo aver visto un video in Rete di sfide pericolose per adolescenti. Ramon ha incontrato gli studenti a Bergamo. Le sue parole sono riportare dal Corriere della sera.Nostro figlio era irrequieto e vivace, era bravo a scuola e faceva tanto sport. Arrampicava in montagna con noi, la famiglia, e faceva le gare con la sua squadra. Non passava molto tempo al computer. Come tutti voi aveva un telefonino. Era uno degli ultimi giorni della vacanza d'estate, a pranzo doveva andare dalla nonna e per il pomeriggio era già d'accordo per andare con gli amici agli allenamenti. In un momento in cui era da solo a casa ha cercato su Youtube due parole: «sfida-ragazzi». Le ha cercate per diversivo, con leggerezza, senza pensare chissà che. Internet a volte risuona come le sirene di Ulisse. (Continua dopo la foto)



Nel suo caso è partito un video, «5 Challenge pericolosissime che gli adolescenti fanno», «Ci sono moltissimi giochi che diventano virali e di tendenza — diceva la voce —. Senza usare un po' di testa, si rischia di finire molto male». Sottinteso: tu che hai la testa, puoi sfidare il limite. Ce la fai.Il padre continua: L'ultima sfida era una sorta di «gioco» al soffocamento. (Continua dopo la foto)

Probabilmente ne aveva sentito parlare, forse qualcosa sapeva già o circolava tra gli amici, probabilmente ha cercato le «istruzioni» e ha provato, convinto di poter controllare tutto con la sua forza e le sua intelligenza. Una cazzata. Una cazzata che gli è costata la vita. È cosi che è morto Igor, appeso, per colpa di un inganno online. Strangolato da una corda. Una di quelle che in arrampicata servono per salvarsi la vita. (Continua dopo la foto)

E conclude:Tutto questo non ve lo dico per indurvi a spegnere il vostro bisogno di sfidare la paura, perché è quello che anima ogni uomo. Il messaggio che voglio darvi è: non affrontatelo da soli. Cercate il confronto reale con un amico, con un gruppo, persino con un rivale, ma non restate soli. E non confondete il web con un compagno, perché sarà solo lui a confondere voi.

Ti potrebbe anche interessare: Francesco Monte e Giulia Salemi, è successo dopo il bacio. Tensione alle stelle al Grande Fratello

fbq('track', 'STORIE');