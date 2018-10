Grande spavento nella splendida isola di Ischia, dove alcuni turisti sono rimasti feriti a causa di un brutto incidente. Un selfie sul lungomare di Casamicciola sull'isola d'Ischia è costato caro a tre turisti casertani, tutti tra i 70 e i 75 anni, ospiti di un albergo della zona, che appoggiati al parapetto in ferro sul lungomare - di fronte ad un hotel sulla provinciale - sono precipitati al suolo, cadendo dopo un volo di 5 metri e mezzo. I tre si sono appoggiati ai tubolari in ferro dei muretti di delimitazione della litoranea per fare una fotografia al tramonto - secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dal capitano Angelo Mitrione, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Ischia - ed all'improvviso i tubolari ed il muretto hanno ceduto. Sul posto anche 118 e vigili del fuoco. I tre hanno riportato fratture ma non sono considerati in gravi condizioni. Si trovano ora nel Pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. (Continua a leggere dopo la foto)



Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono arrivati i carabinieri che operano sull'isola. I militari hanno messo in sicurezza l'area e provveduto al sequestro del tratto in cui è avvenuto l'incidente. Non è la prima volta che un semplice selfie si rivela fatale, o quasi, per i fan dell'autoscatto. Negli ultimi sei anni, i selfie sono costati la vita a oltre 250 persone. È lo scioccante risultato di uno studio pubblicato dalla rivista scientifica Journal of Family Medicine and Primary Care l’organo con cui la “All India Institute of Medical Sciences” ha raccontato il lato oscuro degli autoscatti oggi così tanto virali.

La ricerca, il cui limite dichiarato è l’aver incluso solo notizie in lingua inglese, si basa sui dati raccolti tra l’ottobre del 2011 e il novembre del 2017. Attraverso l’analisi di parole chiave come “morte per selfie”, “incidenti da selfie” e “morti per autoscatto” raccolte tra notiziari e web ha portato ad identificare ben 137 incidenti dovuti ai selfie con 259 decessi. Lo studio ha poi individuato le principali cause dietro alle morti da selfie.

Il dato funestamente sorprendente è che al primo posto vi è l’annegamento dovuto alle onde che sommergono persone pronte all’autoscatto sulla spiaggia, al capovolgimento di barche o canoe oppure per scatti in acqua pur non sapendo nuotare o ignorando gli avvertimenti di pericolo: qui il numero delle vittime segna 70. Accanto a questo e alle morti per caduta (48), tanti i decessi (51) inseriti nella categoria “trasporto” dovuti principalmente al clic di fronte a un treno in corsa.

“Morto dopo un selfie con gli amici”. L’orribile fine a soli 16 anni