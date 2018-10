Omicidio Yara Gambirasio, domani venerdì 12 ottobre Massimo Bossetti conoscerà il suo futuro: se la Corte di Cassazione confermerà i verdetti di primo e secondo grado dovrà restare per il resto della sua vita in carcere. Venerdì 12 ottobre per il muratore di Mapello accusato e già condannato due volte per l’omicidio di Yara Gambirasio. Era il 16 giugno del 2014 quando venne fermato in un cantiere di Seriate. Una piccola traccia di Dna del presunto assassino era rimasta sui pantaloni di Yara, da quella gli investigatori sono risaliti a un profilo genetico chiamato Ignoto 1. Sono stati sottoposti al test del Dna tutti gli abitanti della valle e così si è arrivati al padre del probabile omicida. L’uomo, Giuseppe Guerinoni, era morto nel 1999. L’arrestato è il figlio illegittimo: Massimo Bossetti. Proprio sul Dna si è sempre basata l’accusa e da sempre la difesa contesta questa prova regina. Lo fa anche nelle 600 pagine del ricorso presentato in Cassazione contro la condanna all'ergastolo arrivata in appello. Gli avvocati di Bossetti hanno evidenziato 23 motivi della sua innocenza. (Continua a leggere dopo la foto)



La richiesta in Cassazione dei legali difensori, però, potrebbe ribaltare tutto: è stata chiesta una nuova perizia sul Dna, nonostante: "I consulenti dell’accusa sia del San Raffaele sia dell’Università di Pavia abbiano affermato che c’è materiale su cui procedere a nuove analisi", dicono gli avvocati di Massimo Bossetti. Si aggiungono il mancato rispetto dei protocolli previsti dalla comunità scientifica internazionale per l'indagine sul Dna (manca quello mitocondriale) ed errori procedurali. Qualora la Cassazione dovesse accogliere la richiesta della difesa, le indagini saranno riaperte e Massimo Bossetti avrà un nuovo processo d’appello. (Continua a leggere dopo la foto)

E a 24 ore dalla tanto attesa decisione della Corte di Cassazione sul caso Yara Gambirasio, arriva uno scoop direttamente da Pomeriggio Cinque a sostegno della tesi innocentista relativa a Massimo Bossetti. Barbara D'Urso, in collegamento con Chignolo d'Isola - dove fu ritrovato il corpo senza vita della piccola Yara - ha intervistato Carlo Infanti, autore del libro choc "In nome del popolo italiano", dove vengono sollevati dubbi sulle responsabilità di Bossetti. "Ci sono delle persone - avrebbe spiegato Infanti alla D'Urso - che hanno 21 indizi convergenti e concordanti e Bossetti ne ha uno solo. C'è chi la sera della sparizione di Yara, il 26 febbraio 2011, già lo sapeva prima che la famiglia lo denunciasse alle autorità. Secondo me a compiere l'atto omicida è stata una persona vicina al mondo di Yara ed è stata aiutata da altre persone. Io mi baso sugli atti". (Continua a leggere dopo la foto)



Carlo Infanti, sempre nello studio di Pomeriggio Cinque, non ha dubbi e ha concluso: "Quel Dna ha diverse carenze. Io spero che la sentenza della Cassazione sia dignitosa al di là di ogni ragionevole dubbio. Probabilmente condanneranno Massimo Bossetti all'ergastolo. Io spero in un rinvio"...

