Delitto Fiumicino, confessa il personal trainer di Maria Tanina Momilia. Andrea De Filippis si è costituito nella giornata di ieri presso la stazione dei carabinieri di Fiumicino. L'uomo, un ex poliziotto, ha confessato l'omicidio e ora è stato trasferito al gruppo territoriale dei Carabinieri di Ostia in via Zambrini dove, nella giornata odierna, ha confessato quanto commesso ai danni della povera Maria. L'omicidio è stato pianificato con freddezza e lucidità dall'assassino che nelle ore successive si è disfatto del corpo della donna in un canale di bonifica poco distante dalla palestra. L'omicida, dunque, è l'amante della donna nonché ex poliziotto in pensione. Il femminicidio sarebbe maturato domenica mattina intorno alle 10: forse - come ricostruito dagli inquirenti - un litigio degenerato tra i due amanti alla base della tragedia. (Continua a leggere dopo la foto)

Questa mattina, dunque, Andrea De Filippis, con un passato da istruttore di tiro alla polizia frontiera di Fiumicino, si è presentato con il suo avvocato nella caserma dei carabinieri di Fiumicino per confessare. Alla presenza del pubblico ministero della procura di Civitavecchia, ha formalizzato la confessione. Andrea De Filippis si è liberato del peso psicologico di quello che ha commesso domenica. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

L'uomo ha raccontato di aver agito: "In preda ad un raptus". Ad inchiodare l'allenatore di arti marziali, oltre ai contatti telefonici avuti con Maria Tanina Momilia nei momenti precedenti all'omicidio, anche diverse tracce fisiologiche e di sangue raccolte su un tatami sportivo, compatibili con il profilo genetico della donna. La vittima sarebbe stata strangolata, forse con un sacchetto di plastica, non è chiaro se all'interno della palestra, ma è questa una delle ipotesi. Poi è stata colpita alla testa con un oggetto contundente: Maria è stata uccisa con un peso da palestra. Il movente dell’omicidio non è ancora chiaro. (Continua a leggere dopo la foto)



Mercoledì sera, quando si era sparsa la prima voce sulla sua decisione di ammettere di essere il killer, le forze dell’ordine avevano presidiato la sua abitazione, sempre a Isola Sacra, nel timore di possibili azioni da parte di parenti e amici della vittima. Davanti la caserma del gruppo territoriale di Ostia, come riporta Il Messaggero, si sono radunati molti parenti ed amici della vittima in attesa dell' uscita dell'assassino, tra loro anche il padre di Maria e il cognato: "I figli non sanno ancora nulla - ha raccontato il papà della donna - non abbiamo il coraggio e non troviamo la forza di raccontarglielo".

Leggi anche:

In ospedale per un’infezione, i medici scoprono che ha l’ecrodattilia. Un caso choc

fbq('track', 'STORIE');