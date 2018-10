Tragedia in montagna, morto un 27enne. Un gioco finito malissimo

Un base jumper è morto dopo essere precipitato dalla parete est del Sassongher, in Trentino Alto Adige. La vittima è un 27enne ucraino, che viveva in Olanda, lanciatosi da oltre 200 metri d'altezza. L'allarme è stato dato nel pomeriggio da un testimone.Sul posto è intervenuto l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites per le ricerche. Il base jumper è stato trovato in un canalone della Val Scura. Difficili le operazioni di recupero della salma. Accertamenti vengono compiuti dai carabinieri. Il base jumping (graficamente anche B.A.S.E. Jumping) è uno sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto da varie superfici, rilievi naturali, edifici o ponti, e atterrare mediante un paracadute. Le superfici dalle quali, di solito, si eseguono i lanci sono espressi (in inglese) dal nome stesso, coniato da Carl Boenish nel 1978, in occasione di un lancio da "El Capitan" (una formazione rocciosa della California) che egli stesso stava filmando. (Continua dopo la foto)



l base jumping trae le sue origini già dall'inizio del Novecento, più precisamente nel 1912, data in cui fu effettuato uno dei più importanti e simbolici lanci di questo sport da parte di Frederick Law, dalla statua della Libertà. Nel 1939 in Svizzera Plinio Romaneschi si gettò da una funicolare, nel 1965 Erich Felbermayr di Wels ha saltato dalla Cima Piccola di Lavaredo nelle Dolomiti.Nel 1978 il base jumping fu elevato a livello di sport ricreativo grazie a Boenish e i suoi video, l'attività è notevolmente incrementata e si sono formate diverse comunità di jumpers in molti paesi del mondo.

Lo stesso acronimo "BASE" è stato coniato da Carl Boenish, sua moglie Jean, Phil Smith e Phil Mayefield.In Italia è particolarmente noto il salto dal Becco dell'aquila sul Monte Brento, nel comune di Dro. Umberto Giovannini è stato il primo italiano a saltare dal Monte Brento. Un altro italiano che ha richiamato l'attenzione dei media è stato John Carta, naturalizzato americano, che radunava per le sue esibizioni un discreto numero di spettatori.

Numeri BASE vengono assegnati a coloro che hanno effettuato almeno un salto da ciascuna delle quattro categorie (edifici, antenne, ponti e terra). Quando Phil Smith e Phil Mayfield saltarono insieme da un grattacielo di Houston il 18 gennaio 1981, furono i primi a raggiungere i numeri esclusivi BASE (BASE #1 e #2, rispettivamente), avendo già saltato da ciascuno delle quattro tipologie. Jean e Carl Boenish acquisirono i numeri BASE #3 e #4 subito dopo. Ad ottobre 2011 oltre 1.500 numeri BASE sono stati distribuiti ai jumper che ne hanno fatto richiesta.Durante i primi anni ottanta quasi tutti i salti di BASE sono stati realizzati con l'equipaggiamento standard del paracadutismo, più tardi sono state sviluppate attrezzature e tecniche specializzate progettate esclusivamente per le esigenze del base jumping.

